MAGAZİN

Süreyya Yalçın'dan jet yalanlama

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.01.2019 14:53 | Son Güncelleme

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın geride bıraktığımız gün hakkında yapılan bir haberi sosyal medya hesabından yalanladı.

Süreyya Yalçın'dan jet yalanlama

Ozan Baran’la mutlu bir evlilik sürdüren Süreyya Yalçın hakkında iki farklı iddia atılmış ve Yalçın’ın iki aylık hamile olduğu iddiası dışında aynı haberde 50 bin liraya Pomeranian Boo cinsi bir de köpek aldığı yazılıp çizilmişti. Yılın büyük bir çoğunluğunu Amerika’da geçiren Yalçın hakkında çıkan bu haberleri sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı. Gazetenin kupürünü instagram hesabına taşıyan Süreyya Yalçın bu görüntünün yanına; “Hakkımda yayınlanan yalan haberin hiçbir gerçeklik payı yoktur! Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim” notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Süreyya Yalçın hamile

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