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Süreyya Yalçın eriyor! Son hali şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 10:25 | Son Güncelleme

Uzun süredir Amerika'da yaşayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla ne kadar zayıfladığını gözler önüne sermeye devam ediyor.

Süreyya Yalçın eriyor! Son hali şoke etti

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, şu sıralar Florida'daki hayatından sık sık kesitler yayınlıyor.

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36 yaşındaki sosyetik güzel, geçtiğimiz haftalarda mayolu fotoğraflarını paylaşmış ve verdiği kilolarla takipçilerinin dikkatini çekmişti.

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Yalçın şimdi de evinin bahçesinden fotoğraflarını paylaştı.

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Takipçileri tarafından daha da zayıfladığı iddia edilen sosyetik ismin karelerine sosyal medyada yüzlerce yorum yağdı.

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Yalçın'ın eski hali ise böyleydi.

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