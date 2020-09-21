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Süreyya Yalçın'ın son hali şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 10:57 | Son Güncelleme

Uzun süredir Amerika'da yaşayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda zayıflığı dikkat çekti. Süreyya Yalçın'ın son hali olay oldu.

Süreyya Yalçın'ın son hali şoke etti

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, şu aralar Florida'da. Yalçın, karantina kurallarının yumuşaması ile birlikte güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan 36 yaşındaki sosyetik güzel, tatilinden yeni kesitleri paylaştı. Yalçın, paylaştığı fotoğraflarda zayıflığı ile dikkat çekti.

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Sosyetik güzelin kareleri sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça yorum aldı.

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Gitgide zayıflayan Yalçın'ın eski hali böyleydi.

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Sosyetik isim, pandemi döneminde kendisini 4 milyon değerindeki malikanesine kapatmıştı.

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