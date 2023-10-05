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Suriye'de TSK üssüne hain saldırı! 5 polis, 3 asker yaralı

05.10.2023 23:05 | Son Güncelleme:
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Suriye'de, PKK/YPG terör örgütünün TSK üssüne yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıda, 5 polis ile 3 asker yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri bölgeden tahliye edilerek, Gaziantep ve Kilis'te bulunan hastanelere kaldırıldı. Saldırının ardından PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölge obüs ve roketatarlar ile ateş altına alındı.

Suriye'de TSK üssüne hain saldırı! 5 polis, 3 asker yaralı

Suriye'nin PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Tel Rıfat kırsalındaki teröristler tarafından, akşam saatlerinde Dabık bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi.

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5 ÖZEL HAREKAT POLİSİ İLE 3 ASKER YARALANDI

Saldırıda üs bölgesinde bulunan 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri saldırının ardından bölgeden tahliye edilerek, ambulanslarla Gaziantep ve Kilis'te bulunan hastanelere kaldırıldı.

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Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı.

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(DHA)


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