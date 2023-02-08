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Kahramanmaraş depremi Suriye’yi de vurdu! Mucizenin fotoğrafı oldu... Enkaz altında bir anne doğum yaptı

08.02.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye’de 10 ilde acı tabloların yaşanmasına neden olurken Suriye’nin çeşitli bölgelerini de etkiledi. Özellikle Suriye’nin kuzeyi kesimi depremden ciddi şekilde etkilenirken ölenlerin sayısı 1782'ye, yaralananların sayısı 3 bin 749'a çıktı. Enkaz altında kalan bir annenin doğum yaptığı anlar ise halka bir umut ışığı oldu.

Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 812 kişi hayatını kaybetti, 1449 kişi yaralandı. Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 970 kişi öldü, 2 bin 300'den fazla kişi yaralandı. (AA)

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ENKAZ ALTINDA DOĞUM YAPTI

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden en çok etkilenen Halep şehrinde yüzleri gülümseten bir mucize yaşandı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altındaki hamile bir kadının doğum yaptığı belirtildi. El Cezire’nin aktardığına göre, enkaz altında doğumunu gerçekleştirmek zorunda kalan annenin hayatını kaybettiği belirtilirken bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kurtarma anının videosu sosyal medyada gündem olurken, bebeğin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

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suriye doğum

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