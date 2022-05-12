Suriyeli kadınlarla dalga geçip böyle görüntülemişti! Vali duyurdu: Yakalandı…

Gaziantep’te kendisini özel güvenlikçi gibi gösterip bir aşevinin önünde sıra bekleyen Suriyeli kadınları sözleriyle taciz eden Emrah C.’nin ekiplerce yakalandığı bildirildi.

Emrah C. Suriyeli kadınlara şarkı söyleyerek, “Kızlar, el sallayın. Kimse el sallamıyor, Suriye! ”diyerek taciz etti. TikTok isimli sosyal medya platformunda videoyu paylaşan Emrah C.’ye vatandaşlar tepki gösterdi.

VALİ GÜL: 'EMNİYETİMİZ YAKALAMIŞTIR'

Konuyla ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Gül, “Gaziantep’te Özel bir firmanın işlettiği Aşevi önünde sıra bekleyen kadınları izinsiz olarak kayda alıp sosyal paylaşım sitesinde paylaşan E. C. emniyetimiz tarafından yakalanmıştır. Konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Görüntülerdeki kişi özel güvenlik görevlisi değildir.” ifadelerini kullandı.

