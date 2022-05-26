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Sürücüsüz kamyon izleyenleri büyüledi! Birini bile kırmadan ilerledi, adeta şov yaptı

26.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç merkezli bir firmaya ait sürücüsüz kamyon izleyenleri şaşkına çevirdi. Kamyon, Çin vazolarının etrafında gezindi. Ancak vazolardan birini bile kırmayarak adeta işi şova döktü.

Sürücüsüz araçlara ilgi büyük. İlgi görenlerin arasında sadece binek araçlar da yok. Sürücüsüz ticari araçlara da ilgi var. İsveçli bir şirketin geliştirdiği sürücüsüz kamyon ise adeta şov yaptı.

LABİRENTE GİRDİ, MANEVRALAR YAPTI

İsveçli Einride şirketi tarafından geliştirilen sürücüsüz elektrikli kamyon, hassas Çin vazolarından oluşan bir labirente girdi. Araç burada otonom bir şekilde gezindi ve manevra kabiliyetini sergiledi.

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Sürücüsüz kamyon labirette yer alan vazolara temas etmedi. Yani vazolardan biri dahi kırılmadı.

Bazı kesimler tarafından otonom araçlar yük taşımacılığının geleceği olarak görülüyor.

Elon Musk'ın üst yöneticisi olduğu Tesla'nın da Semi adında otonom destekli ve elektrikli bir kamyon geliştirdiği biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İsveç
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