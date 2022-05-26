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  4. Apple'ın gizli otomobil projesinde yaprak dökümü! Sadece 7 ay kalabildi

Apple'ın gizli otomobil projesinde yaprak dökümü! Sadece 7 ay kalabildi

26.05.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın gizli otomobil projesinde önemli bir ayrılık yaşandı. Eskiden Tesla'da Autopilot yazılım mühendisi olarak çalışan Christopher “CJ” Moore projeden ayrıldı. Moore, Luminar'a katılmak için Apple'dan ayrıldığını duyurdu.

Apple'ın gizli otomobil projesinde yaprak dökümü! Sadece 7 ay kalabildi

Apple'ın gizli tutulan otomobil projesinde yaprak dökümü sürüyor. Yine üst düzey bir isim, Apple'ın Project Titan olarak bilinen otonom bir elektrikli araba yapma projesinden ayrıldığını açıkladı. Bu isim, eskiden Tesla'da Autopilot yazılım mühendisi olarak çalışan ve daha sonra Apple'a katılan Christopher “CJ” Moore oldu.

CHRİSTOPHER “CJ” MOORE APPLE'DAN AYRILDI

Geçen yıl Apple'ın gizli otomobil projesine katılmak için şirketinden ayrılan Christopher “CJ” Moore, Florida merkezli bir lidar şirketi olan Luminar'a katılmak için Apple'dan ayrıldığını duyurdu. Moore, Apple'da sadece yedi ay kalabildi.

Moore, Luminar'da otonom araçların çevrelerini görmesine yardımcı olan lazer sensörlerini yapmaya odaklanacak.

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Luminar CEO'su Austin Russell yaptığı açıklamada, "Vizyonumuzu gerçekleştirmek ve ulaşımın geleceğini sunmak için kendi alanlarında dünyanın en iyi liderlerini bünyemize dahil ediyoruz" dedi. Apple ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

DOUG FİELD DA AYRILMIŞTI

Geçen yıl, Apple'ın otomobil projesinin şefi olan Doug Field, Ford'a katılmak için Apple'dan ayrılmıştı. Apple'ın Watch bölümünü yöneten Adobe'nin eski CTO'su Kevin Lynch, Field'ın yerini almıştı.

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Apple
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