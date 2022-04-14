Survivor 14 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 14 Nisan Perşembe akşamı yeni bir ödül oyunu ile ekranlara geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımı büyük ödülün sahibi olmak için kıyasıya mücadele etti. Heyecanın yer yer tavan yaptığı oyunda tansiyon da attı. Sevilen programın izleyicileri 14 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takımın kazandığını araştırıyor. İşte Survivor 14 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen ödül oyununa dair merak edilenler...

14 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'ın 14 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Büyük ödül için iki takımda son ana kadar yarıştı. Kadınlar arasında oynanan oyunu Ünlüler takımı kazandı. Oyunun ikinci turunda erkekler karşı karşıya geldi. 14 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan Survivor yine nefesleri kesti. Soluk soluğa izlenen erkekler mücadelesinin kazananı birazdan belli olacak.

SURVIVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor kim elendi sorusu 12 Nisan tarihli bölümle yanıt buldu. Heyecan verici gecede 4 ayrı eleme adayı bulunuyordu. SMS oylaması sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı. Buna göre; aday olan dört isim yani Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe'nin eleme adayı olduğu gecede adaya veda eden isim diğerlerinden daha az oy alan Gizem oldu.

