MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 14 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 14 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

14.04.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 14 Nisan 2022 Perşembe akşamı yeni bir ödül oyunu ile izleyicisinin karşısına çıktı. Zorlu bir parkurda ter döken ünlüler ve gönüllüler takımı büyük ödülü kazanmak için canla başla yarıştı. İki takımda ödül oyununu kazanmak için her şeylerini ortaya koydu. Survivor 14 Nisan ekrana gelen ödül oyununun kazananı belli oldu. İşte Survivor 14 Nisan ödül oyununu kazanan takımı!

Survivor 14 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 14 Nisan Perşembe akşamı yeni bir ödül oyunu ile ekranlara geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımı büyük ödülün sahibi olmak için kıyasıya mücadele etti. Heyecanın yer yer tavan yaptığı oyunda tansiyon da attı. Sevilen programın izleyicileri 14 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takımın kazandığını araştırıyor. İşte Survivor 14 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen ödül oyununa dair merak edilenler...

14 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'ın 14 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Büyük ödül için iki takımda son ana kadar yarıştı. Kadınlar arasında oynanan oyunu Ünlüler takımı kazandı. Oyunun ikinci turunda erkekler karşı karşıya geldi. 14 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan Survivor yine nefesleri kesti. Soluk soluğa izlenen erkekler mücadelesinin kazananı birazdan belli olacak.

SURVIVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor kim elendi sorusu 12 Nisan tarihli bölümle yanıt buldu. Heyecan verici gecede 4 ayrı eleme adayı bulunuyordu. SMS oylaması sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı. Buna göre; aday olan dört isim yani Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe'nin eleme adayı olduğu gecede adaya veda eden isim diğerlerinden daha az oy alan Gizem oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2009 Miss Turkey birincisiydi! Ebru Şam güzelliğiyle dikkat çekti2009 Miss Turkey birincisiydi! Ebru Şam güzelliğiyle dikkat çekti
Oğluyla pozu olay oldu! Babasının aynısıOğluyla pozu olay oldu! Babasının aynısı
Motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp attıMotor hareket halindeyken eteğini çıkarıp attı
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

RTÜK açıkladı! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak...

RTÜK açıkladı! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak...

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Yüzde 40 zam yapılmıştı! İptal edildi

Yüzde 40 zam yapılmıştı! İptal edildi

ATT Kübra'nın yardım çığlığı! 'Çok fazla vaktim kalmadı'

ATT Kübra'nın yardım çığlığı! 'Çok fazla vaktim kalmadı'

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Uzmanlar ciddi ciddi uyardı: Gençlerin elinden düşmüyor!

Uzmanlar ciddi ciddi uyardı: Gençlerin elinden düşmüyor!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.