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Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.03.2018 21:37 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 8 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 19. bölümün tanıtımı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde, iki takım ödül oyununda futbol sahasına çıkıyor! Survivor'da gelenek haline gelen futbol maçı sırasında, Nihat Doğan ile kenarda bekleyen Hakan Hatipoğlu arasında kavga yaşanıyor. Hakan'ın kenardan seslenmesine kızan Nihat sert tepki gösteriyor. Nihat ve Hakan sinirle birbirlerinin üzerine yürürken, takım arkadaşları kavgayı ayırmaya çalışıyor.

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor'ın Perşembe akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne Hakan ve Nihat Doğan kavgası damga vuracak. Ödül oyunu için futbol maçında karşı karşıya gelen All Star ve Gönüllüler takımının mücadelesi nefesleri kesecek. Acun Ilıcalı'nın yöneteceği oyunda, sakatlığından dolayı yarışamayan Hakan Hatipoğlu'nun saha kenarından söylediği sözlere Nihat Doğan çok sert tepki verdi. İki yarışmacı büyük bir sinirle birbirlerinin üzerine yürüdüler. O anlarda ise takım arkadaşlara araya girmeye çalıştı.

GÖNÜLLÜLER'DE EMRE KRİZİ
Survivor 2018'de son dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında, yarışmaya sonradan katılan Emre elenerek adaya veda etmişti. Sürekli oyun kaybeden, Gönüllüler takımında Emre'nin de gitmesinin ardından sinirler iyice geriliyor.

Yağmur, Emre'nin gitmesinin yanlış olduğunu söyleyerek 'İpek'in gitmesi gerektiğini düşünmüştüm. Emre'nin gidişinin doğru eksilme olmasını düşünmüyorum' ded. Anıl da, gitmesi gereken kişinin Emre olmaması gerektiğini söyledi. Arkadaşlarıyla konuşan Hakan ise, takımın toplanması için bir ödül ve bir dokunulmazlık oyunu kazanmalarının şart olduğunu söyledi. Gönüllüler'deki elemeye All Star'dan Turabi'den de ilginç bir yorum geldi. Turabi, 'Yine seviyorum dediklerini, gitmesin dediklerini gönderdiler' şeklinde konuştu.

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