Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor'ın Perşembe akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne Hakan ve Nihat Doğan kavgası damga vuracak. Ödül oyunu için futbol maçında karşı karşıya gelen All Star ve Gönüllüler takımının mücadelesi nefesleri kesecek. Acun Ilıcalı'nın yöneteceği oyunda, sakatlığından dolayı yarışamayan Hakan Hatipoğlu'nun saha kenarından söylediği sözlere Nihat Doğan çok sert tepki verdi. İki yarışmacı büyük bir sinirle birbirlerinin üzerine yürüdüler. O anlarda ise takım arkadaşlara araya girmeye çalıştı.

GÖNÜLLÜLER'DE EMRE KRİZİ

Survivor 2018'de son dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında, yarışmaya sonradan katılan Emre elenerek adaya veda etmişti. Sürekli oyun kaybeden, Gönüllüler takımında Emre'nin de gitmesinin ardından sinirler iyice geriliyor.

Yağmur, Emre'nin gitmesinin yanlış olduğunu söyleyerek 'İpek'in gitmesi gerektiğini düşünmüştüm. Emre'nin gidişinin doğru eksilme olmasını düşünmüyorum' ded. Anıl da, gitmesi gereken kişinin Emre olmaması gerektiğini söyledi. Arkadaşlarıyla konuşan Hakan ise, takımın toplanması için bir ödül ve bir dokunulmazlık oyunu kazanmalarının şart olduğunu söyledi. Gönüllüler'deki elemeye All Star'dan Turabi'den de ilginç bir yorum geldi. Turabi, 'Yine seviyorum dediklerini, gitmesin dediklerini gönderdiler' şeklinde konuştu.

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