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Survivor 2018 54. bölüm fragmanı! Turabi'den şok sözler: 'Yeterince acımasız insana denk gelmeyen...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2018 02:12 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 24 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 54. bölümünün tanıtımı yayınlandı. Acun Ilıcalı'nın Survivor birleşme partisi tarihini açıklayacağı ve toplu sms oylamasını başlatacağı yeni bölümde sembol oyununun finalleri de ekrana gelecek. Survivor yeni bölümde, Sahra Işık'ın elenmesinin ardından Ünlüler'den Merve Aydın ve Sema gözyaşlarına boğuluyor. Üst üste yenilgiler sonrası sinirlenen Turabi'nin ise Gönüllüler için söylediği şok sözler dikkat çekiyor.

Survivor 2018 54. bölüm fragmanı! Turabi'den şok sözler: 'Yeterince acımasız insana denk gelmeyen...'

Survivor 2018'in 54. bölümü sürpriz bir şekilde Salı akşamı ekrana gelecek. Survivor'da özel bir yayınlanacağı yeni bölümde, 3 gün sürecek olan toplu sms oylamasının başlangıcı yapılacak.

Survivor son bölümde Acun Ilıcalı, sms oylamasındaki değişiklikleri açıklayarak, 'Survivor'da hızlandırılmış çekimler öncesinde son defa toplu oylama yapılacak. Bundan sonra herkes bu oylama sonucuna göre adada kalacak veya elenecek. Salı akşamı başlayacak ve Cuma bitecek toplu sms oylaması 3 gün sürecek. Başka oylama yapılmayacak' dedi. Yeni bölümde bu oylamanın başlangıcı yapılacak. Ilıcalı ayrıca birleşme partisi tarihini ve birleşmede yapılacak sürpriz değişiklikleri de açıklayacak.

SAHRA'NIN GİDİŞİ MERVE VE SEMA'YI GÖZYAŞLARINA BOĞDU
Survivor'da Ünlüler'den Sahra Işık'ın elenmesi yakın dostları olan Merve Aydın ve Sema'yı yıktı. Yeni bölüm fragmanında gözyaşlarına boğulan Merve'nin, 'O bana burada bir nefes, bir can, bir yoldaş oluyordu' sözleri dikkat çekiyor. İlginç bir itirafta bulunan Sema ise, 'Sahra bana çok güçlü olduğumu söylerdi. Güçlü olacağım diye çatlıyordum, numara yapıyordum. Ama bu saatten sonra gerçekten güçlü olmak zorundayım. Dertleşecek herkes gidiyor' diyor.

TURABİ'DEN ŞOK SÖZLER: 'ACIMASIZ İNSANA DENK GELMEDİKLERİ İÇİN...'
Ünlüler takımının son haftada tüm oyunları kaybetmesi Turabi'yi oldukça kızdırdı. Yeni bölümde yaşananları değerlendiren Turabi,' Ünlüler takımından adam ksilttik diye kendisini güçlü zanneden Gönüllüler. Yeterince acımasız insana denk gelmeyen herkes kendisini güçlü zannedermiş' dedi.

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