Survivor 2018 55. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu Ünlüler'e meydan okudu!

Survivor 2018'in Perşembe yayınlanacak olan yeni bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları, Acun Ilıcalı'nın sunacağı ödül oyununda mücadele edecek. Zorlu bir parkurda oynanan oyun sırasında Gönüllüler kızlarının kenardan müdahalesi Ümit Karan'ı çılgına çeviriyor. Oyun sırasında bir başka tartışma ise Adem Kılıçcı ile Yağmur arasında yaşanıyor.

Geçen hafta hiç bir ödül oyununu kazanamayan Ünlüler'de açlıktan sinirler geriliyor. Merve Aydın'ın 'Artık gerçekten çok aç bir Ünlüler takımı var. Kazanmaya açız her şeyden önce' sözleri dikkat çekiyor. Murat Ceylan ise, aldıkları galibiyetleri değerlendirerek, 'Biz galibiyete aç bir takımız. Belki 10 oyun üst üste kazansak bile, 11 için saldıracağız' diyor.

Gönüllüler takımının müthiş geri dönüşünden dolayı keyfi yerine gelen Hakan Hatipoğlu ise adeta Ünlüler'e meydan okuyor. Hakan, 'Elinden geleni ardına koymasınlar. Çünkü ben de elimden geleni ardıma koymayacağım' sözleriyle iddialarını bir kez daha ortaya koyuyor.



