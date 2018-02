Survivor 2018 6. bölüm fragmanı! Turabi'den Gönüllüler'e gözdağı 'Yok olup gidecekler'

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 2018'in Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne, Gönüllüler takımındaki tartışmalar damga vuracak. Oyunlarda All Star karşısında başarılı olamayan Gönüllüler takımında, Ecem'in de ayrılmasının ardından tartışmalar başlamıştı. Hakan Hatipoğlu'nun da sakatlanması ve oyunlardan uzak kalacak olmasıyla Gönüllüler takımı güç kaybetmeye devam etti. Ödül oyunlarını ve iyi ada kötü ada oyunlarını da kaybeden Gönüllüler'de tartışmalar hızlanıyor.

TURABİ HORLAMASIYLA BARAKAYI İNLETTİ!



PEYNİRLİ SANDVİÇ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın Cuma akşamı yayınlanan 5. bölümünde de peynirli sandviç ödülü için iki takım mücadele etti. All Star takımının üstün bir performans sergileyerek, yiyecek ödüllü oyunu 10-7 kazanmayı başardı.

İYİ ADA YİNE ALL STAR TAKIMININ OLDU

Günün ikinci oyununda, Gönüllüler ve All Star'dan ikişer erkek yarışmacı iyi ada ve yeşil mercimek ödülünü kazanmak için yarıştı. All Star'dan Hilmi Cem ve Adem, Gönüllüler'den ise Melih ve Anıl'ın mücadele ettiği oyunu 5-1 All Star takımı kazandı.

Ödül oyunu sırasında Gönüllüler'den Hakan'ın kazası herkesi korkuttu. Oyun sırasında kafasını hızlı şekilde bariyere çarpan Hakan bir anda yere yığıldı. Hakan'ın gözünde büyük bir şişlik oluşurken, boynu da zedelendi. Hakan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.