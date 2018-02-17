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Survivor 2018 6. bölüm fragmanı! Turabi'den Gönüllüler'e gözdağı 'Yok olup gidecekler'

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2018 01:46 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 17 Şubat Cumartesi yayınlanacak olan 6. bölüm fragmanında, Turabi ilginç sözlerle rakipleri Gönüllüler'e gözdağı verdi. Survivor 2018'in yeni bölümünde Turabi, Gönüllüler takımı için, 'Sonbahara girmiş ağaç gibi yapraklarını tek tek dökmeye başladılar. Onları zor bir kış bekliyor. Ya bu kışı güzelce geçirecekler ya da yok olup gidecekler' dedi. Survivor'ın 6. bölümünde, ödül oyunlarını üst üste kaybeden Gönüllüler takımında da iç hesaplaşma yaşanacak.

Survivor 2018 6. bölüm fragmanı! Turabi'den Gönüllüler'e gözdağı 'Yok olup gidecekler'

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor 2018'in Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne, Gönüllüler takımındaki tartışmalar damga vuracak. Oyunlarda All Star karşısında başarılı olamayan Gönüllüler takımında, Ecem'in de ayrılmasının ardından tartışmalar başlamıştı. Hakan Hatipoğlu'nun da sakatlanması ve oyunlardan uzak kalacak olmasıyla Gönüllüler takımı güç kaybetmeye devam etti. Ödül oyunlarını ve iyi ada kötü ada oyunlarını da kaybeden Gönüllüler'de tartışmalar hızlanıyor.

TURABİ HORLAMASIYLA BARAKAYI İNLETTİ!

PEYNİRLİ SANDVİÇ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'ın Cuma akşamı yayınlanan 5. bölümünde de peynirli sandviç ödülü için iki takım mücadele etti. All Star takımının üstün bir performans sergileyerek, yiyecek ödüllü oyunu 10-7 kazanmayı başardı.

İYİ ADA YİNE ALL STAR TAKIMININ OLDU
Günün ikinci oyununda, Gönüllüler ve All Star'dan ikişer erkek yarışmacı iyi ada ve yeşil mercimek ödülünü kazanmak için yarıştı. All Star'dan Hilmi Cem ve Adem, Gönüllüler'den ise Melih ve Anıl'ın mücadele ettiği oyunu 5-1 All Star takımı kazandı.

Ödül oyunu sırasında Gönüllüler'den Hakan'ın kazası herkesi korkuttu. Oyun sırasında kafasını hızlı şekilde bariyere çarpan Hakan bir anda yere yığıldı. Hakan'ın gözünde büyük bir şişlik oluşurken, boynu da zedelendi. Hakan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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