Survivor 2018 85. bölüm fragmanı! Turabi: 'İçimde birikmiş bir kamyon öfke var'

Survivor bir günlük aranın ardından yeni bölümüyle Perşembe akşamı ekrana gelecek. Survivor tarihinin en büyük ödül oyunu olarak açıklanan İstanbul seyahati ödülünü kazanan Gönüllüler takımı 2 günlük gezinin ardından yeniden Dominik'e döndü. 1,5 gün İstanbul'da kalan Gönülllüler takımı kısa süre içinde 30 saate yakın uçak yolculuğu yaptı. Dominik'e döndükleri gün ödül oyununa çıkacak olan Gönüllüler takımının nasıl performans göstereceği merak konusu. Artık ada dışı seyahat ödüllerinin başladığı Survivor'daki yeni ödül oyununu kazanan takım da ada dışına çıkarak keyifli bir gün geçirecek.

Survivor yeni bölümde, Turabi'nin sözleri dikkat çekiyor. Geçen hafta Adem ile yaşadığı kavgalarla gündem olan Turabi içinde büyük bir öfke olduğunu söylüyor. Turabi'nin, 'İçimde birikmiş bir kamyon öfke var. Kimin üzerine yıkacağım konusunda hiç bir fikrim yok. En iyisi bu oyunda Gönüllüler takımının üzerine yıkayım bu öfkemi' sözleri dikkat çekiyor.

Ödül oyunlarını kazanamayan Ünlüler takımında ise Merve Aydın durumlarını özetleyerek, 'Oyun kazanmamız gerekiyor. Bu durum bizi dibe çekiyor' diyor.