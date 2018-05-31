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Survivor 2018 85. bölüm fragmanı! Turabi: 'İçimde birikmiş bir kamyon öfke var'

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2018 00:28 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 31 Mayıs Perşembe ekrana gelecek olan 85. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde, iki günlük İstanbul ödülünden dönen Gönüllüler takımı ayağınız tozuyla ödül oyununa çıkıyor. Survivor'da Kıbrıs finaline 1 ay kala artık ödüller de büyüyor. Alp Kırşan'ın sunacağı ödül oyununu kazanan takım adadan çıkarak sürpriz bir yere gidecek. Adem ile kavgası ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerilimin ardından Turabi'nin 'İçimde birikmiş bir kamyon öfke var' sözü dikkat çekiyor.

Survivor 2018 85. bölüm fragmanı! Turabi: 'İçimde birikmiş bir kamyon öfke var'

Survivor bir günlük aranın ardından yeni bölümüyle Perşembe akşamı ekrana gelecek. Survivor tarihinin en büyük ödül oyunu olarak açıklanan İstanbul seyahati ödülünü kazanan Gönüllüler takımı 2 günlük gezinin ardından yeniden Dominik'e döndü. 1,5 gün İstanbul'da kalan Gönülllüler takımı kısa süre içinde 30 saate yakın uçak yolculuğu yaptı. Dominik'e döndükleri gün ödül oyununa çıkacak olan Gönüllüler takımının nasıl performans göstereceği merak konusu. Artık ada dışı seyahat ödüllerinin başladığı Survivor'daki yeni ödül oyununu kazanan takım da ada dışına çıkarak keyifli bir gün geçirecek.

Survivor yeni bölümde, Turabi'nin sözleri dikkat çekiyor. Geçen hafta Adem ile yaşadığı kavgalarla gündem olan Turabi içinde büyük bir öfke olduğunu söylüyor. Turabi'nin, 'İçimde birikmiş bir kamyon öfke var. Kimin üzerine yıkacağım konusunda hiç bir fikrim yok. En iyisi bu oyunda Gönüllüler takımının üzerine yıkayım bu öfkemi' sözleri dikkat çekiyor.

Ödül oyunlarını kazanamayan Ünlüler takımında ise Merve Aydın durumlarını özetleyerek, 'Oyun kazanmamız gerekiyor. Bu durum bizi dibe çekiyor' diyor.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor'ın Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasına giren Turabi, Hakan, Yağmur ve Mustafa arasında sms oylamasında en az oyu alan Yağmur elenerek adaya veda etti.

Kıbrıs'a erken gitmenin anahtarı olan sembol oyunlarında ise Adem ve Turabi arasında sınırların aşıldığı bir kavga yaşandı. Küfür ve tehditlerin de olduğu kavgayı araya giren Esat Yontunç ayırmaya çalıştı.

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