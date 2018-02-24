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Survivor 2018'de Cumali ve Ramazan kavgası Gönüllüler adasını karıştırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.02.2018 00:42 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de Gönüllüler takımından Cumali Akgül ve Ramazan Kalyoncu arasındaki gerilim büyüyor. Survivor'ın son bölümünde ödül oyunu öncesinde ikili arasında tartışma çıkınca, Cumali 'Meselen varsa ormana gidelim' dedi. Yaşanan bu tartışma kaybedilen oyunun ardından adada da devam etti.

Survivor 2018'de Cumali ve Ramazan kavgası Gönüllüler adasını karıştırdı

Survivor Gönüllüler adasında konseyde adı yazılan Cumali'nin takım arkadaşlarına tepkisi sürüyor. Cumali kendi ismini yazan Ramazan ile sık sık tartışıyor. Gönüllüler takımında oyun öncesi Cumali Akgül ve Ramazan Kalyoncu arasında yaşanan tartışma oyun sonrası adaya dönüldüğünde de devam etti.

Ödül oyunu öncesinde Cumali Akgül ve Ramazan Kalyoncu arasında barakada ufak çaplı bir tartışma yaşandı. İkili arasındaki gerginlik oyun alanında da sürdü.

Survivor'ın son bölümünde, iletişim ödüllü yarışmayı All Star takımı kazandı. Oyundan sonra özel hazırlanan kulübüye giden All Star takımı üyeleri, hayranlarından gelen mesajları okudular.

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Survivor survivor 2018 cumali akgül

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