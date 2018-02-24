Survivor 2018'de Cumali ve Ramazan kavgası Gönüllüler adasını karıştırdı

Survivor Gönüllüler adasında konseyde adı yazılan Cumali'nin takım arkadaşlarına tepkisi sürüyor. Cumali kendi ismini yazan Ramazan ile sık sık tartışıyor. Gönüllüler takımında oyun öncesi Cumali Akgül ve Ramazan Kalyoncu arasında yaşanan tartışma oyun sonrası adaya dönüldüğünde de devam etti.

Ödül oyunu öncesinde Cumali Akgül ve Ramazan Kalyoncu arasında barakada ufak çaplı bir tartışma yaşandı. İkili arasındaki gerginlik oyun alanında da sürdü.

Survivor'ın son bölümünde, iletişim ödüllü yarışmayı All Star takımı kazandı. Oyundan sonra özel hazırlanan kulübüye giden All Star takımı üyeleri, hayranlarından gelen mesajları okudular.

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