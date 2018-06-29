Survivor 2018'de finale kimler kaldı? Survivor yarı finalde kimler elendi? İşte 4 finalist ve sms oylama sonuçları

Survivor 2018'in Kıbrıs finali bölümleri, Dominik'te yaşanan acı olay nedeniyle iki gün gecikmeli olarak ekrana geldi. Survivor ekibinden Alper Baycın'ın Dominik'te gaspçıların saldırı sonucu hayatını kaybetmesi Acun Medya ekibini acıya boğmuştu. Survivor'ın Çarşamba ve Perşembe yayınlanması gereken çeyrek final ve yarı final bölümleri iptal edildi. Survivor'ın final bölümlerinde de değişiklik yaşandı ve çeyrek final iptal edilerek direkt olarak yarı final elemesi yapıldı.
Survivor'ın 29 Haziran Cuma Kıbrıs'tan canlı yayında yapılan yarı final elemesine, Adem, Turabi, Nagihan ve Damla yarıştı. Canlı yayın sırasında bu 4 yarışmacı için sms oylaması yapıldı. Final bölümüne ise, Dominik'teki son yarı final oyununu kazanan Anıl ve Hilmi Cem direkt olarak katılacak.
SURVIVOR DÖRTLÜ FİNALİNE KALAN İSİMLER KİMLER OLDU?
Survivor'da çeyrek finalin iptal edilmesi nedeniyle bu sene bir ilk yaşanacak ve 4 isim finalde şampiyonluk için sms oylamasına çıkacak. Anıl ve Hilmi Cem'in oyunları kazanmasından dolayı direkt olarak mücadele edeceği Survivor finaline yarı finalden gelen iki yarışmacı da sms oylamasıyla yükseldi. Yarı final oylamasında yarışan Adem Kılıçcı, Turabi Çamkıran, Nagihan Karadere ve Damla Can arasında en fazla oy alan iki isim belli oldu.
NAGİHAN VE ADEM FİNALE YÜKSELDİ
Acun Ilıcalı, Cuma akşamı canlı yayın sırasında yapılan sms oylaması sonuçlarını açıkladı. Adem, Turabi, Damla ve Nagihan arasında finale kalan ilk yarışmacı Adem Kılıçcı oldu. Canlı yayın sırasında Adem'in finale kaldığının açıklanmasıyla stüdyoda bulunan taraftarları ve yakınları büyük sevinç yaşadı.
2 DEFA ŞAMPİYON OLAN TURABİ FİNALİ GÖREMEDİ
Oylama sonucuna göre 4 yarışmacı arasından finale kalan ikinci isim ise, Nagihan Karadere oldu. Finale kalan Nagihan büyük sevinç yaşadı. Survivor'da daha önce 2 defa şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ise bu defa finale kalamadı ve yarı finalde elendi. Yarı finalde veda eden diğer isim başarılı yarışmacı Damla Can oldu.
SURVIVOR 4'LÜ FİNALDE KİMLER YARIŞACAK?
Survivor 2018 finalindeki son dakika değişikliğiyle büyük final bölümü Cumartesi akşamı Kıbrıs'tan canlı yayınla ekrana gelecek. Survivor'da bu sene ilk defa finalde 4 yarışmacı mücadele edecek. Cumartesi akşamı Adem, Nagihan, Hilmi Cem ve Anıl arasında yeniden sms oylaması yapılacak ve bir isim Survivor 2018 şampiyonu olacak.
ACUN ILICALI YARI FİNAL VE FİNALDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ BÖYLE AÇIKLADI
Survivor yarı finali öncesinde konuşan Acun Ilıcalı şunları söyledi:
"Survivor'da yarı final ve final yapacağız. Bundan sonra bir oylama başlayacak. 4 ismin oylaması bu akşam olacak. Bugün yarı final ve yarın ise final yapacağız. Yayın akışımızı değiştirdik. Son ikiye kalan iki yarışmacımız var. Bu oylama sonrasında iki isim, bir tur ileriye çıkacak. Son 4 yarışmacı ise Cumartesi akşamı finale çıkacak.
Bu akşam bir oylama yapılacak. 6 yarışmacımız var. İkisi direkt olarak yarı finale çıkmıştı. 4 isim oylama çıkıyor. Adem, Damla, Turabi ve Nagihan oylamaya çıkacak. Anıl ve Hilmi Cem direkt olarak son 4'e kalmıştı"
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