Survivor 2018'de finale kimler kaldı? Survivor yarı finalde kimler elendi? İşte 4 finalist ve sms oylama sonuçları

Survivor 2018'in Kıbrıs finali bölümleri, Dominik'te yaşanan acı olay nedeniyle iki gün gecikmeli olarak ekrana geldi. Survivor ekibinden Alper Baycın'ın Dominik'te gaspçıların saldırı sonucu hayatını kaybetmesi Acun Medya ekibini acıya boğmuştu. Survivor'ın Çarşamba ve Perşembe yayınlanması gereken çeyrek final ve yarı final bölümleri iptal edildi. Survivor'ın final bölümlerinde de değişiklik yaşandı ve çeyrek final iptal edilerek direkt olarak yarı final elemesi yapıldı.

Survivor'ın 29 Haziran Cuma Kıbrıs'tan canlı yayında yapılan yarı final elemesine, Adem, Turabi, Nagihan ve Damla yarıştı. Canlı yayın sırasında bu 4 yarışmacı için sms oylaması yapıldı. Final bölümüne ise, Dominik'teki son yarı final oyununu kazanan Anıl ve Hilmi Cem direkt olarak katılacak.

SURVIVOR DÖRTLÜ FİNALİNE KALAN İSİMLER KİMLER OLDU?

Survivor'da çeyrek finalin iptal edilmesi nedeniyle bu sene bir ilk yaşanacak ve 4 isim finalde şampiyonluk için sms oylamasına çıkacak. Anıl ve Hilmi Cem'in oyunları kazanmasından dolayı direkt olarak mücadele edeceği Survivor finaline yarı finalden gelen iki yarışmacı da sms oylamasıyla yükseldi. Yarı final oylamasında yarışan Adem Kılıçcı, Turabi Çamkıran, Nagihan Karadere ve Damla Can arasında en fazla oy alan iki isim belli oldu.