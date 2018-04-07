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Survivor 2018'de ödül oyununu kim kazandı? Gönüllüler takımı şanssızlığını kırdı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2018 00:23 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 6 Nisan Cuma yayınlanan 40. bölümünde ödül oyununda yeni Ünlüler ve Gönüllüler takımı üçüncü defa karşı karşıya geldi. Alp Kırşan'ın sunduğu mor oda ve nohut yemeği ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Survivor 2018'de ödül oyununu kim kazandı? Gönüllüler takımı şanssızlığını kırdı mı?

Survivor 2018'de açıklanan yeni konsept ve takımların değişmesinin ardından yeni Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu defa ödül oyununda mücadele etti. Zorlu bir parkurda geçen oyunu Alp Kırşan sundu. Oyunda zaman zaman ufak tefek sakatlıklar yaşandı.

YEMEK ÖDÜLÜ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da Hilmi Cem, Damla ve Murat'ın Gönüllüler takımına geçmesinin ardından oyunlar daha çekişmeli hale geldi. Ancak yeni değişikliklerden sonraki 3 ödül oyununu da yine Ünlüler takımı kazandı. Bir türlü şanssızlıklarını kıramayan Gönüllüler takımı, nohut pilav ödüllü mor oda oyununa hırslı başladı. Ancak oyunu 10-6'lık skorla Ünlülüler takımı kazandı.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA HÜZÜN HAKİM
Ödül oyununda alınan yenilginin ardından Nagihan, Birsen ile dertleşti. Gönüllüler takımına gelenlerin de performanslarının düştüğünü söyleyen Nagihan, 'Basiretimiz bağlandı. Gönüllüler'e gelen de performans olarak düşüyor. Şanssızlık takımımızda çok fazla. Herkesin eli ayağına dolanıyor. Bir gariplik var' dedi. Gönüllüler takımının oyunlarda başarılı olamaması ile ilgili değerlendirme yapan Murat, takımda enerji düşüklüğü olduğunu söyledi.

ÜMİT KARAN SAKATLANDI
Oyun esnasında Ümit Karan bir engeli geçerken kafasını engele çarptı. Oyuna ara vermeden devam eden Karan, mücadelenin bitmesiyle kendini yere bıraktı ve Survivor doktoru müdahalede bulundu.

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