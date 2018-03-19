Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Survivor 2018'in son yarışmacısı da belli oldu. Survivor'da daha önce iki defa yarışan ve birinde de diskalifiye olan Berna Canbeldek'in Survivor 2018 kadrosuna katıldığını Acun lıcalı sosyal medya hesabından duyurdu. Berna Canbeldek, All Star takımında sakatlığından dolayı ayrılan Ecem Karaağaç'ın yerine dahil olacak.

Acun Ilıcalı, All Star'a yeni bir isim geleceğini Pazar akşamı yayınlanan bölümde eleme konseyinde yarışmacılara duyurdu. Ancak yeni yarışmacının ismini söylemedi ve aynı anlarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

SAHRA IŞIK'LA KAVGA EDEN BERNA CANBELDEK DİSKALİFİYE OLMUŞTU

Berna Canbeldek, 2013 yılında katıldığı ilk Survivor yarışmasında Sahra Işık ile kavga etmiş ve Survivor'dan diskalifiye olmuştu. 2015 yılındaki ilk All Star yarışmasına da katılan Berna Canbeldek, bu defa daha önce kavga ettiği Sahra Işık ile aynı adada olmaması için Acun Ilıcalı tarafından Ünlüler takımına geçirilmişti. Ancan Survivor All Star'da Berna ve Sahra arasında kavgalar eksik olmamıştı.