Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

SAHRA IŞIK'LA KAVGA EDEN BERNA CANBELDEK DİSKALİFİYE OLMUŞTU Berna Canbeldek, 2013 yılında katıldığı ilk Survivor yarışmasında Sahra Işık ile kavga etmiş ve Survivor'dan diskalifiye olmuştu. 2015 yılındaki ilk All Star yarışmasına da katılan Berna Canbeldek, bu defa daha önce kavga ettiği Sahra Işık ile aynı adada olmaması için Acun Ilıcalı tarafından Ünlüler takımına geçirilmişti. Ancan Survivor All Star'da Berna ve Sahra arasında kavgalar eksik olmamıştı.

Acun Ilıcalı, All Star'a yeni bir isim geleceğini Pazar akşamı yayınlanan bölümde eleme konseyinde yarışmacılara duyurdu. Ancak yeni yarışmacının ismini söylemedi ve aynı anlarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Survivor 2018'in son yarışmacısı da belli oldu. Survivor'da daha önce iki defa yarışan ve birinde de diskalifiye olan Berna Canbeldek'in Survivor 2018 kadrosuna katıldığını Acun lıcalı sosyal medya hesabından duyurdu. Berna Canbeldek, All Star takımında sakatlığından dolayı ayrılan Ecem Karaağaç'ın yerine dahil olacak.

Berna Canbeldek ve Sahra Işık son olarak ise, bu sezon TV8'de yayınlanan Boxun Yıldızları yarışmasında ringe çıkarak karşı karşıya gelmişlerdi. Yıllar sonra Sahra Işık ile yeniden aynı takımda yarışacak Berna Canbeldek arasında neler yaşanacak şimdiden merak konusu oldu.

BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Berna Canbeldek 1990 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim aldı.

Yetenekleri arasında dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates bulunmaktadır.

Yetenek Sizsiniz Türkiye 2012-2013 finaline ve Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler programlarına katıldı.

İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşmaktadır. Boş zamanlarında spor yapmayı, sörf yapmayı ve arkadaşları ile sohbet etmeyi çok seven Berna Canbeldek, 169 cm boyunda ve 56 kilodur.