Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem Kılıççı Posta'ya verdiği ropörtajda adaya ve kendisine dair merak edilen her şeyi anlattı! Son günlerde Sabriye ile arkadaşlığının bitmesi ve Sema ile aşk yaşaması üzerine gündeme gelen Adem, samimi açıklamalarda bulundu. İşte o söyleşiden satırbaşları:

Adem merak edilenleri anlattı

1 / 9 Ada koşulları epey zor görünüyor. Uyumak, hijyen, her şey problem galiba? Zor bir ortam. Aç kalıyorsunuz ama açlıktan da ölmüyorsunuz. Erzağın oluyor, hindistan cevizi kırıyorsun. Sadece istediğin şeyleri yiyemiyorsun. Orada en değer verdiğim şey, özgürlük oldu. Değerini çok iyi anlıyosun. Düşünsenize, tepenizde sürekli biri var ve devamlı bir şeyler “Yasak” diyor.

2 / 9 Şampiyonluğunuzu tebrik etmeyenler olmuş. Mesela Sabriye... Bana sadece “Sabriye aradı mı?” diye sordular, ben de “Hayır, aramadı” dedim. Nedenini bilmiyorum. Herhangi bir tartışmamız olmadı. Bitti mi bitmedi mi bilmiyorum ama şu anda görüşmüyoruz. Her insanın gönlünde bir aslan yatar. Sabriye’nin gönlündeki aslan ben değilmişim demek ki. Önemli olan milletin gönlündeki aslan olmak. Halk seçiyor sonuçta.

3 / 9 Geçen sene Sabriye ile yakın, Sema ile uzaktınız. Bu sene Sema ile yakındınız. Etrafımızdaki gruplaşma, insanları psikolojik olarak tercih yapmaya itiyor. O zaman da doğal olarak birinden uzaklaşıyorsun, o kişiyi tanıma fırsatı bulamıyorsun. Bu sene birbirimizi tanıma fırsatı bulduk. Arada ikinci, üçüncü kişiler yoktu. Aslında geçen sene Sema ile tartışma yaşamadık, yakınlık kuramadık sadece. O duvarı aşamadık.

4 / 9 Serhat sizin Sema ile aşk yaşadığınızı iddia etti. Ne diyeceksiniz? Sema benim kardeşim. O bir anne. İddialar kesinlikle asılsız. Bu iftirayı atan kişi hakkında hukuki yollara başvuracağım.

5 / 9 Kız arkadaşınızla ilişkiniz devam ediyor mu? Özel ilişkilerim hakkında konuşmuyorum. Özel hayatımı yansıttığım zaman beni seven genç kız kitlem farklı tepkiler verebiliyor. Beraber olduğunuz kişiyi taciz edebiliyorlar. Kötü sözler söylenebiliyor. Yaşadım bunu.

6 / 9 Ada’dayken özel ilgi hissettiğiniz birileri oluyor mu? Hiç. Bir müddet sonra ben bende olmuyorum. Sadece karnını doyurmayı, dinlenmeyi, uyumayı, kazanmayı düşünüyorsun. Orada duygusal ihtiyaçların olmuyor.

7 / 9 Cinsellik? Aklın midende ve şampiyonlukta, üstelik perişansın. Cinsellik, Survivor için biraz lüks.

8 / 9 Aylarca yıkanmıyorsunuz, kokmuyor muydunuz? Deniz imdada yetişiyor. Tuzlu su temizliyor. Zaten herkes aynı durumda olduğu için... Saçlara, sakallara çok kum giriyor. Ama beni en çok rahatsız eden şey, ödül kazanıp yemek yerken bıyığımın kopup ağzıma girmesiydi.