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  4. Sosyal medya fenomeni Lyna Perez sınır tanımadı! Tanga mayosuyla yaptığı paylaşım tepki çekti

Sosyal medya fenomeni Lyna Perez sınır tanımadı! Tanga mayosuyla yaptığı paylaşım tepki çekti

28.10.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Lyna Perez Instagram’daki cesur paylaşımlarının dozunu arttırdı. Sosyal medyada 9.1 milyon takipçisi bulunan Perez, kırmızı g-string mayosuyla kumsalda motordan indiği anları paylaştı. Perez’in mayo seçimine sosyal medyadan tepki yağdı.

Sosyal medya fenomeni Lyna Perez sınır tanımadı! Tanga mayosuyla yaptığı paylaşım tepki çekti

Sosyal medyada sıklıkla seksi pozlarını yayınlamayı tercih eden Perez Instagram’ın sınırlarını zorlayan bir gönderiye imza attı. Kırmızı g-string mayosuyla kumsalda motordan indiği anları paylaşan Perez takipçilerini bir kez daha şaşırtmayı başardı. Sosyal medya hesabının biyografi bölümünde kendisini tanımlamak için “Ben aslında bikiniyle yaşıyorum” cümlesini tercih eden Perez, son paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Perez, ilk olarak motoru park ettikten sonra yağa kalktı ve rüzgarla saçlarının uçuşmasını gösterdi. Ardından ise motordan inerken ayağı takılan Perez gönderisine, “Sakar bir kızın hayatı” notunu ekledi.

KAPAK YENİ

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı mayo seçimi nedeniyle Perez’i eleştirirken diğer bir kısmı ise fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen ismin gönderisine, “Hiç giymeseydin” notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle çok güzelsin” yorumunu yaptı.

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