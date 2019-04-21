MAGAZİN

Survivor 2019 Anlat Bakalım’da Acun, Murat’a karşı! İşte Acun Ilıcalı'yı çıldırtan bilmece

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 06:03 | Son Güncelleme

Survivor'da birleşme partisi öncesinde oynanan oyunlarda renkli görüntülere sahne oldu. Bu hafta oynanan Anlat Bakalım oyununda Acun Ilıcalı ile sunucu Murat Ceylan'ın takımları yarıştı. Özellikle Acun'un yarışmacı Okay ile birlikte yarışırken kelimeyi bir türlü bulamayınca isyan etmesi ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşattı.

Survivor 2019 Anlat Bakalım’da Acun, Murat’a karşı! İşte Acun Ilıcalı'yı çıldırtan bilmece

Survivor 2019'de bu hafta Acun Ilıcalı Anlat Bakalım’da yarıştı. Türk yarışmacıların yer aldığı oyunda sunucu Murat Ceylan ve Acun Ilıcalı yarışmacı seçme yöntemi ile takımını oluşturdu. Kazanan takımın çikolata yemeye hak kazanacağı oyunda Acun’un başarılı performansı dikkat çekerken, Anlat Bakalım oyunu eğlenceli anlara sahne oldu.

ACUN ILICALI'YI İSYAN ETTİREN BİLMECE

Survivor birleşme haftasına özel oynanan Anlat Bakalım’da Okay ile birlikte mücadele eden Acun Ilıcalı, ‘Takma kirpik’ kelimesini bir türlü bulamayınca isyan ederek Okay’a kelimeyi geçmesi için yalvardı.

Murat Ceylan’ın takımı: 4 Acun Ilıcalı’nın takımı: 5 Ödülü kazananı Acun’un takımı oldu.

SURVİVOR 2019 İLE ACUN MEDYA FUTBOL MAÇI YAPTI

Survivor'da her sene birleşme öncesinde geleneksel hale gelen futbol maçında Acun Medya ile Survivor yarışmacıları karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadeleyi Acun Medya kazandı.

ACUN MEDYA: 8 SURVİVOR 2019: 7

survivor-futbol

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü bulduYine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2019 birleşme partisi Murat Ceylan Anlat Bakalım Acun Ilıcalı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya ek dilekçe

AK Parti'den İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya ek dilekçe

Canan Kaftancıoğlu'ndan AK Parti'nin YSK'ya sunduğu ek dilekçeye tepki

Canan Kaftancıoğlu'ndan AK Parti'nin YSK'ya sunduğu ek dilekçeye tepki

'İETT otobüslerimizi tahsis etmedik'

'İETT otobüslerimizi tahsis etmedik'

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Nebahat Çehre: 'Gerçeği Yılmaz Güney'den öğrendim'

Nebahat Çehre: 'Gerçeği Yılmaz Güney'den öğrendim'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'İnadına Aşk dizisi neden bitti?' şaşırtan yanıt

'İnadına Aşk dizisi neden bitti?' şaşırtan yanıt

'Sungurlar hangi kanalda, ne zaman başlayacak?' belli oldu

'Sungurlar hangi kanalda, ne zaman başlayacak?' belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Yılmaz yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

Yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

Fatma Girik hastaneye kaldırıldı! (Fatma Girik'in sağlık durumu)

Fatma Girik hastaneye kaldırıldı!

Sıla şikayet etti! Ahmet Kural ifadeye çağrıldı

Savcılık harekete geçti! Ahmet Kural...

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Yoğun bakımda! Oğlundan açıklama geldi

Yakup Yavru kimdir? Yakup Yavru kaç yaşındaydı, nereliydi?

Yakup Yavru kimdir? Yakup Yavru kaç yaşındaydı, nereliydi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.