Survivor 2019 Anlat Bakalım’da Acun, Murat’a karşı! İşte Acun Ilıcalı'yı çıldırtan bilmece

Survivor 2019'de bu hafta Acun Ilıcalı Anlat Bakalım’da yarıştı. Türk yarışmacıların yer aldığı oyunda sunucu Murat Ceylan ve Acun Ilıcalı yarışmacı seçme yöntemi ile takımını oluşturdu. Kazanan takımın çikolata yemeye hak kazanacağı oyunda Acun’un başarılı performansı dikkat çekerken, Anlat Bakalım oyunu eğlenceli anlara sahne oldu.

ACUN ILICALI'YI İSYAN ETTİREN BİLMECE

Survivor birleşme haftasına özel oynanan Anlat Bakalım’da Okay ile birlikte mücadele eden Acun Ilıcalı, ‘Takma kirpik’ kelimesini bir türlü bulamayınca isyan ederek Okay’a kelimeyi geçmesi için yalvardı.

Murat Ceylan’ın takımı: 4 Acun Ilıcalı’nın takımı: 5 Ödülü kazananı Acun’un takımı oldu.

SURVİVOR 2019 İLE ACUN MEDYA FUTBOL MAÇI YAPTI

Survivor'da her sene birleşme öncesinde geleneksel hale gelen futbol maçında Acun Medya ile Survivor yarışmacıları karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadeleyi Acun Medya kazandı.

ACUN MEDYA: 8 SURVİVOR 2019: 7



