Survivor 2019'da sakatlık şoku! Dimitri diskalifiye mi oldu?

Eski dekatlon şampiyonudur ve MMA isminde ki bir tür kafes dövüşü sanatı eğitmenidir. Kavgacı ve sert bir adam. Asabiliği her zaman Survivor Yunan takımını karıştıracak. Güç oyunlarında en çok Pelenakos Yunanistan takımının gücü olacak. Herkes ona Rambo diyor.

Ilıcalı, 'Doktorlar Dimitri'nin devam edemeyeceğini söylüyorlar çok büyük ihtimalle. Eğer bir gelişme olmazsa Dimitri Survivor'a devam edemeyecek. Yerine yedek yarışmacılarından birisi gelecek' açıklamasını yaptı.

Acun Ilıcalı, geçirdiği bir kaza sonucu tedavi altına alınan Yunan yarışmacı Dimitri'nin büyük olasılıkla yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Survivor Türkiye-Yunanistan ikinci bölümde gerçekleşen konseyde Acun Ilıcalı, Yunan takımından Dimitri ile ilgili doktor raporu beklendiğini, sonuçlara göre Dimitri'nin yarışmadan ayrılmasının gündemde olduğunu söyledi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019 yarışmasında yaşanan sakatlık Yunan takımını üzdü. .Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Yunan takımından Dimitri'nin durumu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

45 yaşında olan Survivor Yunanistan yarışmacısı Dimitri Atina’da yaşıyor. Evli ve 14 yaşında bir çocuk babası olan Korydallos Cezaevinde gardiyanı olarak çalışıyor. Survivor 2019 oyuncusu olan Dimitri tenis şampiyonu olarak tanınıyor ve yıllarca atletizm ile uğraştı.

Survivor 2019 yarışmacısı Dimitri Yunan Özel Kuvvetler komutanlığında da çalışmıştır. Dimitri hiç bir şartta Türk’lerin onu yenemeyeceğini düşünüyor.



