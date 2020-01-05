Survivor 2020 ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2020'nin başlayacağı ay

Survivor 2020 ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı milyonlarca izleyicinin son zamanlarda sorguladığı konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Survivor'la ilgili detayları dile getirmişti.

Survivor hakkında net tarih vermese de ay olarak hangi ayda yayınlanacağını belirten Acun Ilıcalı izleyicileri heyecanlandırmıştı. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından yayınlanan Gel Konuşalım isimli programda açıklandı. Acun Ilıcalı yarışmanın şubat ayında ekranlarda olacağını ifade etti.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

2020 Şubat ayında başlayacak Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim ise Ersin Korkut oldu. Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.

