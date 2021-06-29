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Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban Antalya'da

29.06.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Sarı Fırtına' lakaplı Survivor 2021 Şampiyonu İsmail Balaban'ı makamında ağırladı. 'Survivor 2021 Şampiyonluk Kupası'nı birlikte kaldıran Başkan Böcek ve Balaban, duygusal anlar yaşadıklarını belirtti. Başkan Böcek, Balaban'a "6 ay boyunca çok aç kaldın" diyerek, elleriyle baklava yedirdi.

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban Antalya'da

Başkan Muhittin Böcek’in manevi oğlum dediği Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Güreşçisi İsmail Balaban, 6 ay önce Başkan Muhittin Böcek’i makamında ziyaret ederek Survivor yarışması için dua ve destek istemişti. Başkan Böcek de İsmail Balaban’ı Dominik’e dualarla uğurlayarak şampiyonluk sözü almıştı. 6 ay boyunca güçlü rakipleriyle mücadele eden Balaban, finale kalıp sevenlerinin desteğiyle Survivor Şampiyonu oldu ve Başkan Böcek’e verdiği sözü tuttu.

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"HEP DUA ETTİK"

Survivor 2021 Şampiyonu İsmail Balaban bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Belediye önünde kalabalık bir grup tarafından coşkuyla ve alkışlarla karşılanan İsmail Balaban, Başkan Böcek ile kucaklaştı. Başkan Böcek, manevi oğluna sarılarak, başarısından ve şampiyonluğundan dolayı tebrik etti. Duygusal anlar yaşayan Başkan Böcek, İsmail Balaban’ı dualarla uğurladıklarını hatırlatarak, “Benim sarı fırtınamın, manevi evladımın gidişinde çok dua etmiştim. Her akşam Survivor başlamadan önce yerimizi alıyorduk ve mücadelesini heyecanla izliyorduk. Türkiye’nin onuru, gururu, ata sporumuzun temsilcisi oldu. Dualarımızı esirgemedik ve hep destek olduk. Başaracağına inanmıştım. Ailesine, annesine, babasına, hocalarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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"SÖZÜMÜ TUTTUM"

Survivor 2021 Şampiyonu İsmail Balaban da 2008 yılından beri kardeşi Turan Balaban ile birlikte kendisine Başkan Muhittin Böcek’in destek olduğunu belirterek, “Güreşe başladığımdan beri birlikteyiz. Manevi babam oldu. Bugünlere gelmemde büyük katkısı var. Allah razı olsun. Beni dualarla uğurladı. Kendisine söz vermiştim. Şampiyon olup geleceğim demiştim. Bu sözümü tutmanın sevincini, mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum ” dedi.

BAKLAVA YEDİRDİ

İsmail Balaban, Survivor Şampiyonluk Kupası’nı Başkan Muhittin Böcek ile birlikte kaldırarak Antalyalılara armağan etti. Başkan Böcek, "Survivor 2021 Şampiyonu Oğlum İsmail Balalan’ı Tebrik Ediyorum" yazılı fotoğrafını Balaban’a hediye etti. Başkan Böcek daha sonra İsmail Balaban’ın Dominik’te çok açlık çektiğini hatta ceza bile yediğini hatırlatarak tatlı ikramında bulundu. Böcek, Balaban’a elleriyle tatlı yedirdi.


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Anahtar Kelimeler:
antalya İsmail Balaban
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