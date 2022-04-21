SURVİVOR 2022 YENİ TAKIMLAR nasıl oluştu? Survivor All Star 2022 Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları kimler oldu?

Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oluştu? Acun Ilıcalı, TV 8'in sevilen yarışmasının 83. bölümünde konseye giden ünlüler takımı ve gönüllüler takımına açıklamalarda bulunmuştu. Yarışmanın 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Takımlar karışıyor. Peki Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oluştu? Survivor All Star 2022 Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Yarışmanın 21 Nisan Perşembe günü yayınlanacak olan 84. bölümüne dair bilgileri sizler için derledik.

SURVİVOR 2022 YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

15 Nisan'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası konseyde ünlüler takımı ve gönüllüler takımına açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Sayılarda orantısızılık olduğu gibi Barış'ın oynamaması, ünlüler takımında Adem de yok. Adem'in dönüş tarihini bilmiyoruz. Survivor'da bir noktada takım değişikliği defalarca yaptık. Benim şu anda en çok merak ettiğim konu aslında bu sorunun cevabını da seyircimizden duymak istiyorum. İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Adem'in sakatlığıyla biraz daha gündeme gelmiş oldu" dedi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında konuyla ilgili anket açtığını belirterek "Size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü televizyoncu sosyal medya hesabında konuya dair anket açtı.

Acun Ilıcalı, günler sonra gelen son açıklamasında takımlarda değişiklik için acil durum konseyinin toplanacağını ifade etmişti.

Survivor 2022'de yeni takımların nasıl oluşacağo 21 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 84. bölümle netlik kazanacak.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor 2022 All Star'a en son Gönüllüler takımı yarışmacısı Yağmur Banda veda etti. Bu akşam gerçekleştirilecek acil durum konseyinde Acun Ilılcalı yeni takımları duyuracak.

Survivor All Star 2022'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

