Survivor 2023 ne zaman başlıyor? İşte Survivor 2023 yarışmacıları! Sürpriz isimler...

Survivor izleyicileri sene sonuna sayılı günler kala Survivor 2023'ün ne zaman başlayacağını ve yarışmacılarının kimler olacağını araştırıyor. Survivor 2023 yarışmacılarının bir kısmı belli oldu! Survivor 2023 sezonunda birbirinden ünlü isimler yarışacak. Peki Survivor 2023 ne zaman başlıyor? İşte Survivor 2023 yarışmacıları!

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2023'ün ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin net bir açıklama gelmedi. Gelişmeler belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

Survivor'un MasterChef'in ardından başlaması bekleniyor.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Berdan Mardini

Ümit Erdim

Murat Eken

Zeynep Alkan

Seçkin Piriler

Cansu Tuman

Halil İbrahim Göker

Buse Plan

Alper Rende

Elanur

Chaby

Kürşat Juan

