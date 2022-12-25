MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2023 ne zaman başlıyor? İşte Survivor 2023 yarışmacıları! Sürpriz isimler...

Survivor 2023 ne zaman başlıyor? İşte Survivor 2023 yarışmacıları! Sürpriz isimler...

25.12.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 için geri sayım başladı. Parkur yarışması olan Survivor, All Star sezonunun ardından oldukça iddialı kadrosuyla 2023'te ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon yarışmacıları açıklanmaya devam ediyor. Peki Survivor 2023 ne zaman başlıyor? İşte Survivor 2023 yarışmacıları!

Survivor 2023 ne zaman başlıyor? İşte Survivor 2023 yarışmacıları! Sürpriz isimler...

Survivor izleyicileri sene sonuna sayılı günler kala Survivor 2023'ün ne zaman başlayacağını ve yarışmacılarının kimler olacağını araştırıyor. Survivor 2023 yarışmacılarının bir kısmı belli oldu! Survivor 2023 sezonunda birbirinden ünlü isimler yarışacak. Peki Survivor 2023 ne zaman başlıyor? İşte Survivor 2023 yarışmacıları!

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2023'ün ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin net bir açıklama gelmedi. Gelişmeler belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

Survivor'un MasterChef'in ardından başlaması bekleniyor.

Survivor 2023 ne zaman başlıyor? İşte Survivor 2023 yarışmacıları! Sürpriz isimler...

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Berdan Mardini
Ümit Erdim
Murat Eken
Zeynep Alkan
Seçkin Piriler
Cansu Tuman
Halil İbrahim Göker
Buse Plan
Alper Rende
Elanur
Chaby
Kürşat Juan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev halini paylaştı! İç çamaşırına yorum yağdıEv halini paylaştı! İç çamaşırına yorum yağdı
Frikik vermek için yapmadığı kalmadı! Süper minisiyle arkasını dönüp...Frikik vermek için yapmadığı kalmadı! Süper minisiyle arkasını dönüp...
20 bin liralık ayakkabısı sosyal medyanın diline düştü! ''Domatese basmış gibi''20 bin liralık ayakkabısı sosyal medyanın diline düştü! ''Domatese basmış gibi''
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor ele

En Çok Okunan Haberler

Kritik tarihe günler kala maaşlar hesaplandı! Memur ve emekli...

Kritik tarihe günler kala maaşlar hesaplandı! Memur ve emekli...

Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama

Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama

"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!

"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı!

Mide ameliyatı oldu, maneviyata yöneldi! İşte son hali

Mide ameliyatı oldu, maneviyata yöneldi! İşte son hali

Acun'un paylaşımına olay yorum! Kadroyu beğenmedi: Bunları ancak...

Acun'un paylaşımına olay yorum! Kadroyu beğenmedi: Bunları ancak...

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

40 metrelik kuyuya düşüp gözden kayboldu! Görüntüler şoke etti

40 metrelik kuyuya düşüp gözden kayboldu! Görüntüler şoke etti

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.