Survivor 2023 ne zaman başlıyor? İşte Survivor 2023 yarışmacıları! Sürpriz isimler...

Survivor izleyicileri sene sonuna sayılı günler kala Survivor 2023'ün ne zaman başlayacağını ve yarışmacılarının kimler olacağını araştırıyor. Survivor 2023 yarışmacılarının bir kısmı belli oldu! Survivor 2023 sezonunda birbirinden ünlü isimler yarışacak. Peki Survivor 2023 ne zaman başlıyor? İşte Survivor 2023 yarışmacıları!
Survivor 2023'ün ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin net bir açıklama gelmedi. Gelişmeler belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.
Survivor'un MasterChef'in ardından başlaması bekleniyor.
Berdan Mardini
Ümit Erdim
Murat Eken
Zeynep Alkan
Seçkin Piriler
Cansu Tuman
Halil İbrahim Göker
Buse Plan
Alper Rende
Elanur
Chaby
Kürşat Juan