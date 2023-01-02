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Survivor 2023'te gönüllüler takımında! Aleyna Elibol pozlarıyla dikkat çekti

02.01.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 merakla beklenirken Acun Ilıcalı takımları açıkladı. Gönüllüler takımının dikkat çeken yarışmacılarından Aleyna Elibol paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Survivor 2023'te gönüllüler takımında! Aleyna Elibol pozlarıyla dikkat çekti

Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2023, 15 Ocak tarihinde başlayacak. Yeni sezon Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kadrolarının açıklanmasının ardından, özellikle Gönüllüler takımındaki yarışmacılar merak edilmeye başlandı.

Tanıtımdaki iddialı cümleleriyle dikkat çeken Aleyna Elibol da merak edilen isimler arasındaydı. 1996 doğumlu Aleyna Elibol, sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda oyunculuk yapıyor.

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Rol aldığı ilk TV dizisi Elimi Bırakma olan Survivor Aleyna, Payitaht Abdülhamid, Kaçış ve son olarak da Orta Kafa Aşk dizilerinde rol aldı.

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Güzel oyuncu, yeni sezonda Survivor'da Gönüllüler takımında yer alıyor.

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Yeni sezonda gönüllüler kadrosunda Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna, Asena, Özgür Tunga, Kardelen ve Walison yarışacak.

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survivor Acun Ilıcalı

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