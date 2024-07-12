Survivor 2025'e bomba bir ismin döneceği iddia edildi! Semih Öztürk ile kavgası çok konuşulmuştu

MYNET-Survivor All Star'da yaşananlar halen konuşulurken Survivor 2025 için de hazırlıklar sosyal medyada konuşuluyor. Ogeday'ın şampiyonluğu sonrası yeni kadro merak ediliyordu.

Survivor All Star'a sert yorumlarıyla damga vuran Adem'in yarışmaya döneceği iddia edildi. All Star'a parada anlaşamadığı için gitmediği iddia edilen Adem yarışmacı olacağına dair yapılan iddialara yanıt vermedi.

2025 sezonu için hazırlıklara başlanan Survivor'da Adem'den sonra, Hikmet ve Sema'nın da kadroda olacağı konuşuluyordu.

SurvivorBilgi hesabında yer alan iddiaya göre Semih ile ettiği kavgayla hafızalara kazınan Efecan Dianzenza Acun Ilıcalı ile anlaştı.

