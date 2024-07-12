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  4. Survivor 2025'e bomba bir ismin döneceği iddia edildi! Semih Öztürk ile kavgası çok konuşulmuştu

Survivor 2025'e bomba bir ismin döneceği iddia edildi! Semih Öztürk ile kavgası çok konuşulmuştu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.07.2024 07:50
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Survivor All Star'ın yankıları sürerken Survivor 2025'in hazırlıkları da başladı. Adem, Hikmet ve Sema'dan sonra bomba bir ismin yarışmaya döneceği iddia edildi. İddiaya göre Efecan Dianzenza Survivor kadrosunda olacak.

Survivor 2025'e bomba bir ismin döneceği iddia edildi! Semih Öztürk ile kavgası çok konuşulmuştu

MYNET-Survivor All Star'da yaşananlar halen konuşulurken Survivor 2025 için de hazırlıklar sosyal medyada konuşuluyor. Ogeday'ın şampiyonluğu sonrası yeni kadro merak ediliyordu.

Survivor All Star'a sert yorumlarıyla damga vuran Adem'in yarışmaya döneceği iddia edildi. All Star'a parada anlaşamadığı için gitmediği iddia edilen Adem yarışmacı olacağına dair yapılan iddialara yanıt vermedi.

SSA

2025 sezonu için hazırlıklara başlanan Survivor'da Adem'den sonra, Hikmet ve Sema'nın da kadroda olacağı konuşuluyordu.

Birbirlerine demedikleri kalmamıştı ama... Birbirlerine demedikleri kalmamıştı ama...

SurvivorBilgi hesabında yer alan iddiaya göre Semih ile ettiği kavgayla hafızalara kazınan Efecan Dianzenza Acun Ilıcalı ile anlaştı.

Express
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Anahtar Kelimeler:
survivor
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