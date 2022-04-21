Survivor 21 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor All Star ödül oyununu hangi takım aldı? Survivor yeni kırmızı ve mavi takımlar belli oldu mu?

Survivor All Star 21 Nisan akşamına gene zorlu bir ödül oyunu ile başladı. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'da bu akşam gene nefesler tutulacak. Oynanan ödül oyunundan sonra toplanacak olan acil durum konseyinde yeni takımlar belli olacak. Survivor All Star 2022'de yarışmacılar son kez kırmızı ve mavi takım olarak mücadele verdi. İzleyiciler, merakla yeni kırmızı ve mavi takımı beklerken ödül oyununun kazananını da araştırıyor. İşte Survivor ödül oyununun kazananı ve dahası...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler son kez ödül mücadelesinde karşı karşıya geldi. Oyunun ödülü ise yörelere ait lezzetler oldu. Bu yemekler ise; Ankara tava, ıslama köfte, bulgur çorbası ve peynir helvası oldu.

Kadın ve erkek karışık yarışılan ödül oyununda 10 olan kazanıyor. Gönüllüler yarışı 9-8 önde görütürürken Barış Murat Yağcı sayısı ile eşitlik oldu. En iyilere ise ünlülerden Sema-Barış, gönüllülerden de Ayşe-Ogeday çıktı. Oyunun kazananı ise Barış'ın sayısı ile ünlüler oldu.

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

21 Nisan günü ünlüler ve gönüllüler artık kırmızı - mavi takım olarak Survivor 2022'ye devam edecek. Acun Ilıcalı, takımları değişen kadın ve erkek yarışmacıları acil durum konseyinde duyuruyor. Henüz yeni takımlar netleşmedi.

