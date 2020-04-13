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Survivor 45. yeni bölümde Nisa krizi! Ceza mı alacak? Acun Ilıcalı'dan Nisa'ya uyarı: Bu normal değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 02:15 | Son Güncelleme

Survivor 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'da birleşme partisinden sonraki ilk ödül oyununda Nisa krizi yaşanıyor. Gönüllüler takımından Nisa oyunda yer almayınca takım arkadaşlarının tepkisiyle karşılaşıyor. Acun Ilıcalı ise Nisa'yı "Bu normal bir hareket değil" sözleriyle uyarıyor. Peki Survivor'da Nisa ceza mı alacak? İşte Survivor yeni bölüm fragmanı.

Survivor 45. yeni bölümde Nisa krizi! Ceza mı alacak? Acun Ilıcalı'dan Nisa'ya uyarı: Bu normal değil

Survivor 2020'nin 13 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 45. yeni bölümünde, birleşme partisi sonrasında ünlüler ve gönüllüler takımları yeni bir ödül oyununda karşı karşıya gelecek. İki takımın voleybol sahasında mücadele edeceği oyunda Nisa krizi yaşanıyor.

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Ödül oyununda yer almayan ve kenarda oturan ancak takıma da destek vermeyen Nisa'ya ilk tepki Yasin'den geliyor. Yasin'in "Bu sahaya çıkan bazı arkadaşlar benchten destek vermiyorlar. Delireceğim" sözleri dikkat çekiyor.

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ACUN'DAN NİSA'YA UYARI: SENİN YÜZÜNDEN ZORA DÜŞEN BİR TAKIM VAR

Acun Ilıcalı ise Nisa'yı uyararak, "Ben Survivor'da sakatlıktan dolayı oynayamayanı gördüm, takımla çok ciddi problemi olup oynamayanı da gördüm. Çok takımsal bir hareket olmadı bu yaptığın. Bu çok normal bir hareket değil. Senin yüzünden zora düşen bir takım var. Çırpınan arkadaşların senden bir destek göremedi" diyor.


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