Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor'ın Cuma yayınlanacak olan yeni bölümüne Nagihan ile Ünlüler takımı arasındaki kavga damga vuracak. Survivor son bölümde Hakan ve Hilmi Cem'e söylediği sözler ve yaptığı hareketle büyük tartışma yaşanmasına neden olan Mustafa, yeni bölümde de hem Yağmur hem de Nagihan'la gerilim yaşıyor.

Alp Kırşan'ın sunacağı yemek ödüllü oyun sırasında Ünlüler takımından Ümit Karan ve Mustafa Kemal'in Nagihan'a gülmesi ortalığı karıştırıyor. Nagihan, kendisine gülen Ümit Karan ve Mustafa'ya bağırarak Ünlüler takımı benchine doğru yürüyor. Ümit Karan ve Mustafa Kemal'e 'Ne gülüyorsunuz' diye bağıran Nagihan'a Mustafa ise 'Napacaksın napacaksın' sözleriyle karşılık veriyor. Hakan Hatipoğlu'nun araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı Nagihan, 'Ne gülüyorsun Ümit Karan burada palyaço oynamıyoruz bana bir daha gülme' diyerek bağırıyor. Olayın ardından ise Nagihan gözyaşlarına boğuluyor.

TURABİ TAKIM ARKADAŞLARINA ADINA ÖZÜR DİLEDİ

Oyun sırasında yaşanan bu tartışma ve Nagihan'ın ağlamasından sonra ise, Turabi takım arkadaşları adına Nagihan'dan özür diliyor. Turabi'nin 'Belki takım arkadaşlarım özür dilemez ama ben onlar adına Nagihan'dan özür diliyorum' diyor.