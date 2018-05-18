Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor'ın Cuma yayınlanacak olan yeni bölümüne Nagihan ile Ünlüler takımı arasındaki kavga damga vuracak. Survivor son bölümde Hakan ve Hilmi Cem'e söylediği sözler ve yaptığı hareketle büyük tartışma yaşanmasına neden olan Mustafa, yeni bölümde de hem Yağmur hem de Nagihan'la gerilim yaşıyor.
Alp Kırşan'ın sunacağı yemek ödüllü oyun sırasında Ünlüler takımından Ümit Karan ve Mustafa Kemal'in Nagihan'a gülmesi ortalığı karıştırıyor. Nagihan, kendisine gülen Ümit Karan ve Mustafa'ya bağırarak Ünlüler takımı benchine doğru yürüyor. Ümit Karan ve Mustafa Kemal'e 'Ne gülüyorsunuz' diye bağıran Nagihan'a Mustafa ise 'Napacaksın napacaksın' sözleriyle karşılık veriyor. Hakan Hatipoğlu'nun araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı Nagihan, 'Ne gülüyorsun Ümit Karan burada palyaço oynamıyoruz bana bir daha gülme' diyerek bağırıyor. Olayın ardından ise Nagihan gözyaşlarına boğuluyor.
TURABİ TAKIM ARKADAŞLARINA ADINA ÖZÜR DİLEDİ
Oyun sırasında yaşanan bu tartışma ve Nagihan'ın ağlamasından sonra ise, Turabi takım arkadaşları adına Nagihan'dan özür diliyor. Turabi'nin 'Belki takım arkadaşlarım özür dilemez ama ben onlar adına Nagihan'dan özür diliyorum' diyor.
TURABİ'DEN TAKIM ARKADAŞINA NAGİHAN TEPKİSİ
Oyun sonrasında adalarına dönüş sırasında ise otobüste olan Mustafa'ya Turabi çok sinirlenerek tepki gösteriyor. Nagihan'a yaptıkları için Mustafa ve Ümit Karan'a kızan Turabi, 'Sen kızı çileden çıkarttın. Ümit Karan da güldü iyice çileden çıkarttı. Dalga geçiyorsunuz kızla' diye bağırıyor.
SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Survivor'ın son bölümünde de Mustafa ile karşı takım arasında kavgalar yaşandı. Kazandığı oyun sonrasında İngilizce küfürlü bir söz söyleyen Mustafa'ya Hilmi Cem tepki göstermiş ve ikili arasında tartışma yaşandı. Mustafa'ya 'Artık sakin ol yeter' diyen Hakan'a ise Ümit Karan'ın bağırmasıyla ortalık daha da karıştı. Bu olayın ardından ise başka bir oyunda Mustafa Hakan'a eliyle sus işareti yapınca yine sinirler gerildi. Oyun sonrasında ise Nagihan ile Ümit arasında da tartışma yaşandı. Ümit'in söylediği sözler üzerine Nagihan 'Artık yeter. Sen buranın kabadayısı mısın' diyerek tepki gösterdi.
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