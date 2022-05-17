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Survivor'a damga vuran kavga: Adem ve Ogeday oyun sonrası birbirine girdi! "Ben sana temas edersem görürsün"

17.05.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022'nin bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümü öncesinde yayınlanan fragmana Adem ve Ogeday kavgası damga vurdu. Bu akşam ödül oyununda yarışacak olan Adem ve Ogedayarasında parkurda ittirme kavgası yaşanıyor. Oldukça sinirli olduğu görülen Adem, örnek verirken Ogeday'ı ittirmeye başlıyor ve ortam geriliyor. Fragmanı izleyen izleyiciler ise kavga hakkında detayları merak etmeye başladı.

Survivor'a damga vuran kavga: Adem ve Ogeday oyun sonrası birbirine girdi! "Ben sana temas edersem görürsün"

Survivor 2022 All Star'da nefes kesen dakikalar yaşanmaya devam ederken, parkurda yaşanan kavgalarda izleyicileri ekran başına kilitliyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları bu akşam yine bir ödül oyununda mücadele edecek. Mücadele öncesi yayınlanan fragmanda ise Adem ve Ogeday'ın yaşadığı kavga merak konusu oldu.

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"TEMAS ETME"

Survivor'ın yeni bölümünde bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşanmaya devam edecek. Ödül oyunu için kurulan parkurda, ortak engelden geçerken Ogeday ve Adem'in mücadelesi en dikkat çeken oyun olacak.

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Ortak engelden geçerken Ogeday'ın kendisini ittirdiğini belirten Adem ve Ogeday arasında büyük bir tartışma yaşanıyor. Adem, "Bu ne, bu ne" diyerek Ogeday'ı ittiriyor ve Ogeday, "Temas etme" diyerek olayı anlatmaya çalışıyor.

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"BEN SANA TEMAS EDERSEM GÖRÜRSÜN"

Daha sonrasında ise Adem, "Ben sana temas edersem görürsün o zaman" diyerek Ogeday'a sert çıkıyor. Ogeday ise, "Omuz omuza. Ağlayacaksan ağlama duvarı orada gidip ağlayabilirsin" diyerek sinirlerin tırmanmasına neden oluyor.

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Adem ise daha sonrasında "Hadi oradan artist. İşin gücün artistik" diyerek benchine doğru gitmeye başlıyor.

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