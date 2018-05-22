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Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 21:18 | Son Güncelleme

Survivor 2018'e yedeklerden katılan ancak kısa süre sonra dizinden büyük bir sakatlık yaşayınca yarışmaya veda eden Berna Canbeldek, Turabi'yle ilgili ilginç itiraflarda bulundu.

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Sakatlığının ardından Dominik'te ameliyat olan ve uzun süre hastanede tedavi gören Berna, ayağının iyileşmeye başlamasıyla birlikte Türkiye'ye döndü. Survivor 2018'e sakatlığı nedeniyle veda eden Berna Canbeldek, katıldığı Survivor Panorama programında neden Turabi'yi sevdiğini açıkladı.

Programda Turabi'yle ilgili açıklamalar yapan Berna, 'Turabi'nin de benim de sinirli bir yapımız var. Tepkimizi koymayı seviyoruz. Ben Turabi'yi 2014 ve 2015'de de sevdim şimdi de seviyorum. Turabi birisine oynamaya çalışmıyor. Neyse o. Tepkilerine şaşırıyoruz, çünkü bu oynamadığını gösteriyor. İyiyi oynamak istese oynar. Kızmak istediğinde kızıyor hatalı olduğunda özür diliyor. Olduğu gibi olduğu için Turabi'yi seviyor. Bazıları Turabi'nin kadınlara laf söyletmediğini ancak kendisinin söylediğini iddia ediyor. Hayır Turabi kendisi de kadınlara laf söylemiyor' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 Turabi berna canbeldek

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