Survivor Adem Kılıççı'nın nişanlısı Nil Şenver'i görenlerin nutku tutuldu!

Survivor'da bu sezon başarılı bir performans sergileyen Adem Kılıççı'nın nişanlısı görenleri adeta şaşkına çevirdi. Survivor'da iletişim ödülünü kazanmalarının ardından sevdiklerinin videolarını izleyen yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. O yarışmacılardan biri de Adem oldu. Nişanlısı Nil Şenver'in yaptığı videoyu izleyen Adem, tebessüm etmekten kendini alamadı. Adem'in nişanlısı görenler ise gözlerine inanamadı.

Adem Kılıçcı, geçtiğimiz haftalarda yapılan Birleşme Partisi'nde Nil Şenver ile nişanlı olduğunu belirtmişti. Kılıçcı yaptığı açıklamada 'Hayırlı bir yola girdik. Boynumda zateş taşıyorum. Nişanlandım. Onu çok seviyorum, çok özledim.' ifadeleriyle nişanlısını ne kadar özlediğini dile getirmişti.

NİŞANLISINI GÖRENLER ŞOKE OLDU!

Adem Kılıçcı, nişanlısı Nil Şenver'den gelen videoyu izlerken duygusal anlar yaşadı. İzleyiciler ise Nil Şenver'i görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Nil Şenver sempatikliği ve güzelliğiyle herkesin dikkatini çekti.

İstanbul'da ikamet eden Nil Şenver'in Bal Kaymak adında bir atı olduğu biliniyor.



