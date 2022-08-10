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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı

10.08.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışma programıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile sevgili mi oldu? Ünder ile Kalaycıoğlu tekne üzerinde görüntülenirken, ikili çıkan haberlere karşı sessizliğini korudu.

Milli futbolcu Cengiz Ünder ile, Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu aşk yaşamaya başladı.

GÖZLERDEN UZAK TATİL

Çiftin şu anda gözlerden uzak bir yerde tatilde olduğu ortaya çıktı. İkili, çıkan haberler sonrası sessizliğini korudu. Kalaycıoğlu'nun, Marsilya'nın doğusunda yer alan Cassis bölgesinde olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki ünlü futbolcu Cengiz Ünder, geçtiğimiz yıl İtalyan ekibi Roma'dan Fransız ekibi Olimpik Marsilya'ya transfer olmuştu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı. Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de 'beach volleyball' okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021'de mücadele etmişti.

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Cengiz Ünder
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