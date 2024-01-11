MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor All Star'ın ilk elemesi gerçekleşti! İddialı isim adaya veda etti

Survivor All Star'ın ilk elemesi gerçekleşti! İddialı isim adaya veda etti

11.01.2024 08:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'da ilk eleme heyecanı yaşandı. Eleme adayları arasında yer alan Doğukan Manço, Ersin Korkut ve Sercan Yıldırım, düello oyununda karşı karşıya geldi. Oyunların sonunda adaya veda eden isim belli oldu.

TV8 ekranlarının iddialı yarışması Survivor All Star'da dün akşam ilk eleme heyecanı yaşandı. SMS'in olmadığı yarışmada eleme adayı olan Doğukan Manço, Ersin Korkut ve Sercan Yıldırım düelloya çıkarak kıyasıya mücadele etti. Oyunların sonunda kaybederek adaya veda eden isim belli oldu.

doğukan manço 2

İDDİALI İSİM ADAYA VEDA ETTİ

Elemeye kalan Sercan, Ersin ve Doğukan arasında düello gerçekleştirildi. Rakiplerine göre geride kalan ve istenilen başarıyı yakalayamayan Doğukan Manço, Survivor All Star'ın elenen ilk ismi oldu.

doğukan manço 1

Elendikten sonra konuşma yapan Manço, "Hayırlısı oldu. İnanılmaz rakipler var karşımda. Hepsi gurur duyulası insanlar. Çok güzel çalışmış insanlar. Bu adamın tuzu kuru zannettiler ama ben her şeyi tırnakları kazıyarak sağladım. Bu kadar erken eleneceğimi tahmin etmiyordum. Bir sonraki All Star'a katılmak istiyorum. Acun abiden söz istiyorum. Hepinizi tek tek tanıdım. Hepinizi sevdim" ifadelerini kullandı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Escortla aldatıldı! Hemen harekete geçti Escortla aldatıldı! Hemen harekete geçti
"Mansur Yavaş istemiyor..." deyip ekledi: Kafam basmıyor!"Mansur Yavaş istemiyor..." deyip ekledi: Kafam basmıyor!
'Gözüme kulağıma dilime dinime inanamadım''Gözüme kulağıma dilime dinime inanamadım'
Anahtar Kelimeler:
survivor Doğukan Manço ele
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler 112. dakikada oyuna girdi, Real Madrid orta sahadan attı!

Arda Güler 112. dakikada oyuna girdi, Real Madrid orta sahadan attı!

Erotik poz kavgası! Ağlayarak konuştu: "Beni yadırgamayı çok iyi biliyorlar..."

Erotik poz kavgası! Ağlayarak konuştu: "Beni yadırgamayı çok iyi biliyorlar..."

Bağrışmalar CHP koridorlarını inletti! Aday belirlenme toplantısında ortalık karıştı

Bağrışmalar CHP koridorlarını inletti! Aday belirlenme toplantısında ortalık karıştı

CHP'de Eskişehir sürprizi! Yılmaz Büyükerşen'in yerine o isim aday gösterildi

CHP'de Eskişehir sürprizi! Yılmaz Büyükerşen'in yerine o isim aday gösterildi

Nehir kana bulandı! Geriye sadece pantolonu ve botu kaldı

Nehir kana bulandı! Geriye sadece pantolonu ve botu kaldı

Günlük 1500 TL, ayda 30 bin TL maaş var ama çalışacak eleman yok!

Günlük 1500 TL, ayda 30 bin TL maaş var ama çalışacak eleman yok!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.