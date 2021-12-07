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Survivor All Star ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2022 kadrosu!

07.12.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'ın 2022 sezonu merakla bekleniyor. Seyircinin ilgisini yıllardır kaybetmeyen Survivor'un geçtiğimiz yıl kazananı Türk pehlivan İsmail Balaban olmuştu. Survivor'da yarışmacılar bir yandan açlık ve özlem duygusu ile mücadele ederken bir yandan da parkuru birinci bitirmeye çalışıyor. İşte merak edilenler...

Survivor All Star ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2022 kadrosu!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sunumuyla 2005'ten beri ekranlarda olan, yarışmacıların hayatta kalma mücadelesi verdiği Survivor seyirciler tarafından yıllardır büyük ilgi gördü. Survivor'un 2022 sezonunda All Star ile dönmesi beklenirken heyecan verici sezonda hangi yarışmacıların yer alacağı haftalardır konuşuluyor. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmese de ifşa olan listeye göre en popüler yarışmacılar Survivor 2022'de olacak. İşte o liste!

SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor All Star'ın ne zaman başlayacağına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Değişiklik olmazsa programın 2022 ocak sonu ya da şubat sonunda başlaması bekleniyor.

SURVİVOR 2022 KADROSU

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Survivor kadrosunun belli olduğunu ve kadroyu sonra açıklayacaklarını söylemişti. Kadro merakla beklenirken kadroda yer alacak kişilerin ifşa edildiği belirtildi. İşte o kadro:

  • Barış Murat Yağcı
  • Nisa Bölükbaşı
  • Adem Kılıçcı
  • Evrim Keklik
  • Merve Aydın
  • Berna Keklikler
  • Sercan Yıldırım
  • Nagihan Karadere
  • Mert Öcal
  • Ogeday Girişken
  • Yunus Emre Özden
  • Gizem Memiç
  • Anıl Berk Baki
  • Furkan Kızılay
  • Yasin Obuz
  • Gökhan Keser
  • Yağmur Banda
  • Aycan Yanaç
  • Gizem Kerimoğlu
  • Berkan Karabulut
  • Batuhan Karacakaya
  • Hikmet Tuğsuz
  • Seda Ocak
  • Sema Aydemir
  • Sude Burcu

SURVİVOR HAKKINDA

Survivor Türkiye, dünyada yapılışının 9. yılında Türkiye'de Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunuldu. Yarışma başladığında yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımlarına ayrıldılar ve yarıştılar. Survivor Türkiye: Büyük Macera'yı, daha sonra Arka Sokaklar dizisi ile de ekranların en çok tanınan simalarından biri olan Uğur Pektaş kazanmıştı.

Survivor All Star ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2022 kadrosu!

2014'te ekranlara gelen Survivor Ünlüler-Gönüllüler'in kazananı Turabi Çamkıran oldu. Turabi 2015 Survivor All Star'ı da kazanarak art arda ikinci kez şampiyonluğu elde eden yarışmacı oldu.

Survivor All Star ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2022 kadrosu!

Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale Serkay Tütüncü ile Çağan Atakan Arslan kaldı. Ancak kazanan Çağan Atakan Arslan oldu.

Survivor All Star ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2022 kadrosu!

2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci Ogeday Girişken Şampiyon oldu.

Survivor All Star ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2022 kadrosu!

2018'de Survivor All Star-Gönüllüler konsepti oldu ve sonrasında bu konsept değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler konsepti oldu. Survivor 2018'de Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, ve son finale kalan Nagihan Karadere ikinci Adem Kılıççı şampiyon oldu.

Survivor All Star ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2022 kadrosu!

2019 senesinde format Türkiye-Yunanistan olarak başladı ancak sonrasında Siyah Takım-Beyaz Takım halinde karma takımlar oluştu. Türkler'in şampiyonu Yusuf Karakaya, ikincisi Seda Ocak olurken Yunan şampiyonu Katerina Dalaka oldu.

Survivor All Star ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2022 kadrosu!

2020'de Survivor Ünlüler ve Gönüllüler olarak yeniden ekranlara geldi. Pandemi dolayısıyla Survivor 2020 oldukça rağbet gördü. Bu sezonda Berkan Karabulut dördüncü, Yasin Obuz üçüncü, Barış Murat Yağcı ikinci Cemal Can Canseven ise şampiyon oldu.

Survivor All Star ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2022 kadrosu!

Survivor 2021 kazananı Türk pehlivan İsmail Balaban oldu.

Survivor All Star ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2022 kadrosu!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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