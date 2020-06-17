Survivor Anlat Bakalım'da hangi ünlüler yarışacak? Survivor'da Haluk Levent bombası! İşte Anlat Bakalım oyunu kadrosu

Survivor 2020'nin 17 Haziran Çarşamba ekrana gelecek olan yeni bölümünde, çeyrek finale kalan Elif, Cemal Can, Nisa, Berkan, Barış, Yasin, Sercan ve Evrim ilk olarak özel bir yemek ziyafeti çekecek.

Sonrasında ise ünlülerle Anlat Bakalım oyunu ekrana gelecek. Daha önce bir kez daha oynanan bu oyun, Survivor seyircilerinin isteği üzerine bu sefer Survivor çeyrek finaline kalan yarışmacılar ile oynanacak. Acun Ilıcalı Survivor Anlat Bakalım'da hangi ünlülerin yarışacağını ve eşleşmeleri açıkladı.

Survivor'da Nisa oyuncu Enis Arıkan ile birlikte yarışacak. Berkan'ın partneri güzel oyuncu Bensu Soral oldu. Cemal Can, Demet Özdemir ile Barış ise Furkan Korkmaz ile partner oldu. Acun daha sonra ise Ardahan'ın veda ettiği mavi takımdaki eşleşmeleri açıkladı. Survivor'ın iddialı ismi Elif'in Anlat Bakalım'daki partneri Haluk Levent oldu.

Yasin ise daha önce MasterChef'te birlikte yer aldığı İtalyan şef Danilo Zanna ile partner oldu. Sercan'ın partneri Eser Yenenler olurken, Evrim'in ise Mustafa Ceceli ile birlikte yarışacağı açıklandı.

