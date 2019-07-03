Survivor 2019'un Türk yarışmacıları ve Yunan şampiyon Dalaka, Bodrum Kalesi'nden canlı yayınlanan Survivor Panorama özel bölümüne konuk oldular. Survivor'da aralarındaki yakınlık nedeniyle aşk yaşadıkları iddia edilen Ataka ve Dalaka ise ilginç açıklamalar yaptı.

"ONU ÇOK SEVİYORUM"

Survivor yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun sorusu üzerine konuşan Atakan, "Ayrıldıktan sonra kalbimin bir yarısı Dalaka, diğer yarısı Yusuf'taydı. Dalaka kalbi yüreği inanılmaz bir insan. Hayatımda bu kadar merhametli bir insanla tanışmadım. Ben sevdim mi çok iyi seviyorum. Onu çok seviyorum. Hayatımın geri kalanında her zaman olacaktır. Evet çok büyük bir yakınlığımız var. Onu çok sevmeye devam edeceğimi söylüyorum. Duygularımın en kötü olduğu zamanda bile hep yanımdaydı" dedi.

"YARIŞMADAN AYRILMAMA NEDENİM DALAKA"

Dalaka'yla olan bir anısı da ilk defa anlatan Atakan, "Anlatmak için bugünü bekledim. Ciddi bir sakatlık yaşadım ve şu anda da tedavi görüyorum. O günlerde sakatlığımdan dolayı ayrılacağımı düşünüyordum. Klinikte Dalaka'yla karşılaştık. Bana gitmememi ve güçlü olup ayağa kalkmamı söyledi. O zaman ayağa kalktım ve acım da olsa geri döndüm. Yarışmaya devam etmemin en büyük nedeni Dalaka'dır" itirafında bulundu.