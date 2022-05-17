Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz'dan 2. çocuk itirafı! "Bir çocuk daha düşünüyor musunuz?"

Survivor 2022 All Star'da mücadele eden eşine sosyal medyadan bol bol destek olan Serap Korkmaz, Instagram hesabının hikayeler kısmından , takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"ATAKAN'SIZ HAYAT NASIL GİDİYOR?"

34 yaşındaki Serap Korkmaz bir takipçisinden gelen, "Atakan'sız hayat nasıl gidiyor? Aslan zorlanıyor mu?" sorusuna, "Hayatımız hep Atakan'la onsuz gibi hiç düşünmüyoruz. Tabiki çok kolay değil ama sayılı gün çabuk geçer az kaldı." yanıtını verdi.

"BİR ÇOCUK DAHA DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

Bir diğer takipçisinden gelen "Bir çocuk daha düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Serap Korkmaz, bu soruyu oğlu Leon Aslan Arslan ile yanıtladı.

Leon Aslan Arslan'a, "Kardeşin olsun mu annecim?" sorusunu soran Korkmaz, "Evet" yanıtını aldı. Leon bir tane erkek kardeş istediğini söyledi. Korkmaz soruya karşılık bu videoyu paylaşarak, "Aslan için istiyoruz, kısmet" diye yazdı.



