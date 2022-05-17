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  4. Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz'dan 2. çocuk itirafı! "Bir çocuk daha düşünüyor musunuz?"

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz'dan 2. çocuk itirafı! "Bir çocuk daha düşünüyor musunuz?"

17.05.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serap Korkmaz ile Çağan Atakan Aslan 2017 yılında evlendi. İkilinin bu evlilikten Leon Aslan Arslan adında bir erkek çocuğu bulunuyor. Son zamanlarda sosyal medyada popüler isimlerden biri olan Serap Korkmaz, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz'dan 2. çocuk itirafı! "Bir çocuk daha düşünüyor musunuz?"

Survivor 2022 All Star'da mücadele eden eşine sosyal medyadan bol bol destek olan Serap Korkmaz, Instagram hesabının hikayeler kısmından , takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"ATAKAN'SIZ HAYAT NASIL GİDİYOR?"

34 yaşındaki Serap Korkmaz bir takipçisinden gelen, "Atakan'sız hayat nasıl gidiyor? Aslan zorlanıyor mu?" sorusuna, "Hayatımız hep Atakan'la onsuz gibi hiç düşünmüyoruz. Tabiki çok kolay değil ama sayılı gün çabuk geçer az kaldı." yanıtını verdi.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz'dan itiraf!

"BİR ÇOCUK DAHA DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

Bir diğer takipçisinden gelen "Bir çocuk daha düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Serap Korkmaz, bu soruyu oğlu Leon Aslan Arslan ile yanıtladı.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz'dan 2. çocuk itirafı!

Leon Aslan Arslan'a, "Kardeşin olsun mu annecim?" sorusunu soran Korkmaz, "Evet" yanıtını aldı. Leon bir tane erkek kardeş istediğini söyledi. Korkmaz soruya karşılık bu videoyu paylaşarak, "Aslan için istiyoruz, kısmet" diye yazdı.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz'dan 2. çocuk itirafı!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz'dan 2. çocuk itirafı!


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