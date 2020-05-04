Survivor Aycan Yanaç'a Acun Ilıcalı'dan şifreli mesaj: Ters bir iddia var

Survivor 2020 yarışmasının 3 Mayıs Pazar ekrana gelen son bölümünde, Aycan Yanaç'a müjdeli haber geldi. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda Aycan Yanaç’ın iletişim oyununda arkadaşı ile yaptığı şifreli konuşması sonrasında morali bozulan yarışmacıya sevindirici haberi "Ters bir iddia var, bunu bil" diyerek verdi.

Survivor’da daha önce Acun Ilıcalı, Aycan’ın moralinin bozuk olmasını iletişimden kaynaklandığını öğrenmiş ve yapılan şifreli yazışmayı çözmüştü. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, Survivor Aycan’a sadece onun anlayacağı şekilde bazı yeni haberler verdi.

Ilıcalı, ada konseyinde morali bozuk olan Aycan’a düşündüğünün tersi olduğu ve isterse iletişim ödülünde karşı tarafın da talebi olması durumunda iletişim kurdurabileceklerini söyledi. Bu açıklamalar sonrasında Aycan’ın yüzü gülmeye başladı. Acun Ilıcalı “Ters bir iddia var. Bir tek bunu bil” dedi.

Bunun üzerine Survivor Aycan, konuyu anlayınca gülümsemeye başladı. Survivor Aycan, karşı tarafın söz hakkı istemesi halinde hakkını o şekilde iletişim olarak kullanmayı kabul etti.