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Survivor Aycan Yanaç'a Acun Ilıcalı'dan şifreli mesaj: Ters bir iddia var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 01:45 | Son Güncelleme

Survivor'da iletişim ödülünde arkadaşlarıyla şifreli mesajlaşan ve dışarıdan haber alan Aycan Yanaç'ın günlerdir morali bozuktu. Survivor 2020'nin 65. bölüm konsey toplantısında Acun Ilıcalı morali bozuk olan ünlüler takımından Survivor Aycan'a yeni haberleri verdi.

Survivor Aycan Yanaç'a Acun Ilıcalı'dan şifreli mesaj: Ters bir iddia var

Survivor 2020 yarışmasının 3 Mayıs Pazar ekrana gelen son bölümünde, Aycan Yanaç'a müjdeli haber geldi. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda Aycan Yanaç’ın iletişim oyununda arkadaşı ile yaptığı şifreli konuşması sonrasında morali bozulan yarışmacıya sevindirici haberi "Ters bir iddia var, bunu bil" diyerek verdi.

Survivor’da daha önce Acun Ilıcalı, Aycan’ın moralinin bozuk olmasını iletişimden kaynaklandığını öğrenmiş ve yapılan şifreli yazışmayı çözmüştü. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, Survivor Aycan’a sadece onun anlayacağı şekilde bazı yeni haberler verdi.

Ilıcalı, ada konseyinde morali bozuk olan Aycan’a düşündüğünün tersi olduğu ve isterse iletişim ödülünde karşı tarafın da talebi olması durumunda iletişim kurdurabileceklerini söyledi. Bu açıklamalar sonrasında Aycan’ın yüzü gülmeye başladı. Acun Ilıcalı “Ters bir iddia var. Bir tek bunu bil” dedi.

Bunun üzerine Survivor Aycan, konuyu anlayınca gülümsemeye başladı. Survivor Aycan, karşı tarafın söz hakkı istemesi halinde hakkını o şekilde iletişim olarak kullanmayı kabul etti.

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EVRİM VE NİSA İLE VOLEYBOL MAÇI RÖVANŞI!

Acun Ilıcalı, 3-2 kazandıkları voleybol maçı sonrası bu gece ada konseyinde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, sosyal medyada maçı yüzde 70 oranında Evrim ve Nisa’nın kazanacağı yönünde mesajlar olduğunu paylaştı. Ilıcalı, ayrıca maçı nasıl kazandıklarını bilmediğini, voleybol oynamayı bilmediğini ve sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası rövanş maçının oynanabileceğini açıkladı. Evrim’in de talebi üzerine Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisine karşı Evrim-Nisa ikilisi rövanş maçına çıkacak.


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survivor aycan, aycan yanaç, Acun Ilıcalı, Survivor 2020, Survivor,

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