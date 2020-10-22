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Survivor Aycan Yanaç’ın sağlık durumunu Yasin Obuz paylaştı!

22.10.2020 12:12 | Son Güncelleme:
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Survivor Aycan Yanaç’ın sağlık durumunu Yasin Obuz paylaştı!

Survivor Ünlüler-Gönüller programındaki yarışmacılar popülerliğini korurken sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Yarışmanın final yapmasından sonra kariyer adımlarını atan eski yarışmacılar sık sık bir araya gelmeyi sürdürüyor. Son olarak Survivor Aycan Yanaç ve Yasin Obuz Gaziantep’te bir araya geldi. Yasin Obuz’un yaptığı paylaşım Aycan’ın hayranlarının içini ferahlattı.

Almanya’da futbol kariyerine devam ederken radikal bir karar vererek Survivor yarışmasına katılan Aycan Yanaç, programın sonrasında geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Yaz tatilini Çeşme-Bodrum arasında dolu dolu değerlendiren Survivor Aycan, yarışmadan arkadaşlarıyla da görüşmeyi tercih etmişti. Yaz tatilini sonlandırarak futbol kariyerini başlatan Aycan Yanaç, Gaziantep'e taşındı.

Gaziantep’in ALG SK takımında forma giyen Aycan Yanaç’ın ziyaretçisi ise tanıdık bir isim oldu. Survivor Yasin Obuz ve Aycan Yanaç Gaziantep’te bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde küçük bir rahatsızlık geçirdiğini söyleyen güzel futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgiyi Yasin Obuz verdi. Yasin Obuz’un paylaşımı sevenlerini mutlu etti.

KISA SÜREDE İYİLEŞTİ

yasin obuz

Küçük bir rahatsızlık geçirdiğini ve bir süre sahalardan uzak kalacağını söyleyen Aycan Yanaç’ın sağlık durumunun iyi olduğunu Yasin Obuz yaptığı paylaşımla gösterdi. Yasin Obuz paylaşımına “Şu güzelliğe bak” notunu düştü. Fenomen yarışmacının paylaşımında Aycan Yanaç’ın rahatsızlığını çabuk atlattığı fark edildi.

Survivor Aycan Yanaç’ın rahatsızlığı sevenlerini korkuttu!Survivor Aycan Yanaç’ın rahatsızlığı sevenlerini korkuttu!
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