Survivor All Star 2022 yarışmasının dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, Survivor'un 22 Haziran akşamında yayınlanan yeni bölümünde eleme potasında yer aldı. Peki Survivor Ayşe Yüksel kimdir? Ayşe Yüksel kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

23 Mayıs 2000 doğumlu Ayşe Yüksel 22 yaşındadır. Eğitimini Düzce Üniversitesi'nde aldı. Spor ile çok içli dışlı olan Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporla ilgilenmeye başladı.

Ortaokulda masa tenisi eğitimi alan Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladı ve Türkiye'de 3. oldu. Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçti. Yüksel, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadı. Voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladı ve 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.

