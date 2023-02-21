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Survivor Barış Telli elendi mi, neden yok? Survivor Barış Telli neden yarışmıyor?

21.02.2023 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Barış Telli'nin neden yarışmada olmadığı merak ediliyor. Kahramanmaraş depremleri sonrası yayın hayatına ara veren Survivor, 21 Şubat tarihinde yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmada Barış Telli'nin görülmemesi dikkat çekti. Peki, Survivor Barış Telli elendi mi, neden yok? Survivor Barış Telli neden yarışmıyor?

Survivor Barış Telli elendi mi, neden yok? Survivor Barış Telli neden yarışmıyor?

Survivor 2023 yarışmacılarından Barış Telli'nin 21 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan son bölümde yer almaması seyircilerin dikkatini çekti. Barış Telli'yi yarışmada göremeyen izleyiciler, Barış neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Survivor Barış Telli yarışmadan ayrıldı mı?

barış telli survivor

SURVİVOR YARIŞMACILARI DEPREMİ ÖĞRENDİ

Acun Ilıcalı Survivor'un son bölümünde yarışmacılara ülkemizde yaşanan deprem felaketini aktardı. Olayı duyan yarışmacılar göz yaşlarına hakim olamadı. Ilıcalı, yarışmacılara bu süreçte çekime ara verdiklerini ve yarışmacıları bir eve alacaklarını da bildirdi.

survivor depremm

SURVİVOR BARIŞ TELLİ NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?

Barış Telli, geçtiğimiz gün yapılan oylama sonrasında yokluk adasına gitmişti ancak Barış Telli'nin Survivor'dan elendiği yönündeki haberler henüz netlik kazanmadı.


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deprem survivor Acun Ilıcalı Barış Telli ele

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