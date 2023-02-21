Survivor Barış Telli elendi mi, neden yok? Survivor Barış Telli neden yarışmıyor?

Survivor 2023 yarışmacılarından Barış Telli'nin 21 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan son bölümde yer almaması seyircilerin dikkatini çekti. Barış Telli'yi yarışmada göremeyen izleyiciler, Barış neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Survivor Barış Telli yarışmadan ayrıldı mı?

SURVİVOR YARIŞMACILARI DEPREMİ ÖĞRENDİ

Acun Ilıcalı Survivor'un son bölümünde yarışmacılara ülkemizde yaşanan deprem felaketini aktardı. Olayı duyan yarışmacılar göz yaşlarına hakim olamadı. Ilıcalı, yarışmacılara bu süreçte çekime ara verdiklerini ve yarışmacıları bir eve alacaklarını da bildirdi.

SURVİVOR BARIŞ TELLİ NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?

Barış Telli, geçtiğimiz gün yapılan oylama sonrasında yokluk adasına gitmişti ancak Barış Telli'nin Survivor'dan elendiği yönündeki haberler henüz netlik kazanmadı.



