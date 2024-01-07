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  4. Survivor başladı hemen Dominik'e gitti! Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı paylaşımı gündemde

Survivor başladı hemen Dominik'e gitti! Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı paylaşımı gündemde

07.01.2024 08:18 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te aldı. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile jet hızında boşanan Subaşı'nın Dominik'te Ilıcalı öven paylaşımlarıyla gündemde.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. Mayıs ayında nikah masasına oturduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanan Subaşı Dominik'te.

Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından eski kocası Acun Ilıcalı hakkında yaptığı paylaşımlarla yine adından söz ettirdi.

Kimine göre kızı için Dominik'te olan Subaşı kimine göre ise Ayça Çağla Altunkaya'ya varlığıyla rahatsız ediyor.

ESKİ KOCASINI ÖVDÜ

Subaşı, "Büyük ve başarılı bir yapım ekibi! 6 farklı ülke için 'survivor' tv şovunu çekiyor. 13 yıldan fazladır Dominik Cumhuriyeti! Bu arada bahsettiğim başarı hikâyesi Melisa'nın babası hakkında..." sözlerini paylaştı.

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Şeyma Subaşı bununla da kalmadı ve "Bu onun birçok başarılarından sadece biri. Başardığı her şeyi görmek bunun bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum" deyince gündem oldu.


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survivor Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı aktan
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