Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Zuanna Onuk’un fotoğrafına iltifat yağdı

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler programının sona ermesinden sonra yarışmacıların özel hayatı daha yakından takip edilmeye başlandı. Survivor finalistleri Cemal Can Cansever ve Barış Murat kadar yarışmaya damga vuran Berkan Karabulut ve kız arkadaşı da hayranlarının meraklı araştırmalarından nasibini aldı. Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Onuk sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti.



Survivor programının son etabında iyi anlaşmaya başlayan Cemal Can, Nisa, Berkan ve Barış kendilerini Avergers (Yenilmezler) olarak isimlendiriyordu. Yarışmanın final yapmasıyla görüşmeye devam eden Yenilmezler takımı, arkadaş çevrelerini de tanıştırmayı ihmal etmedi. Kalabalık bir arkadaş grubunun içinde zaman geçiren yarışmacılar birbirlerinin sosyal medya hesaplarını da yakın markaja aldı.



Çeşme’de kız arkadaşıyla tatil yapmayı sürdüren Survivor Berkan Karabulut’u Cemal Can yakın dostu Danla Bilic ile birlikte ziyaret etti. Yaz tatilini fırsat bilen arkadaşlar iyice kaynaştı. Tüm bu yakınlıkların sonrasında Berkan Karabulut’un sevgilisi Lale Zunanna Onuk’un son fotoğrafına ilk yorum Cemal Can’dan geldi. Cemal Can’ın yorumunu ise Nisa’nın iltifatları takip etti. Berkan Karabulut’un Cemal Can’a verdiği cevap ise kafaları karıştırdı.