Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Zuanna Onuk’un fotoğrafına iltifat yağdı

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler programının sona ermesinden sonra yarışmacıların özel hayatı daha yakından takip edilmeye başlandı. Survivor finalistleri Cemal Can Cansever ve Barış Murat kadar yarışmaya damga vuran Berkan Karabulut ve kız arkadaşı da hayranlarının meraklı araştırmalarından nasibini aldı. Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Onuk sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Survivor programının son etabında iyi anlaşmaya başlayan Cemal Can, Nisa, Berkan ve Barış kendilerini Avergers (Yenilmezler) olarak isimlendiriyordu. Yarışmanın final yapmasıyla görüşmeye devam eden Yenilmezler takımı, arkadaş çevrelerini de tanıştırmayı ihmal etmedi. Kalabalık bir arkadaş grubunun içinde zaman geçiren yarışmacılar birbirlerinin sosyal medya hesaplarını da yakın markaja aldı. Çeşme’de kız arkadaşıyla tatil yapmayı sürdüren Survivor Berkan Karabulut ’u Cemal Can yakın dostu Danla Bilic ile birlikte ziyaret etti. Yaz tatilini fırsat bilen arkadaşlar iyice kaynaştı. Tüm bu yakınlıkların sonrasında Berkan Karabulut’un sevgilisi Lale Zunanna Onuk’un son fotoğrafına ilk yorum Cemal Can’dan geldi. Cemal Can’ın yorumunu ise Nisa’nın iltifatları takip etti. Berkan Karabulut’un Cemal Can’a verdiği cevap ise kafaları karıştırdı.

‘SEVGİLİMİN SAYFASINDAN ÇIK’



Survivor Berkan’ın kız arkadaşı Lale’nin son gönderisine Cemal Can’da esprili bir cevap geldi. Lale Onuk’un gülerken çekilen fotoğrafına Cemal Can, “Merhaba 3C sınıfından Lale” yorumunu yaptı. Cemal Can’ın bu yorumuna ise Berkan eğlenceli bir şekilde sevgilisinin sayfasından çıkması için arkadaşına ikazda bulundu. Cemal Can ve Berkan arasında geçen bu gülümseten yorumlaşmanın ardından Nisa Bölükbaşı “Güzelliğinden telefonum patladı” yorumunu ekleyerek Lale’ye iltifat etmek için Prag’tan yetişti.

SURVİVOR BERKAN’IN KIZ ARKADAŞI LALE ZUANNA ONUK KİMDİR?



Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Onuk güzelliğiyle sosyal medyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Başta Survivor Berkan’n hayranları olmak üzer pek çok isim “Lale Zuanna Onuk kaç yaşında ve Lale Zuanna Onuk nereli?” ile “Lale Zuanna Onuk’un boyu ve kilosu ne kadardır?” sorularının cevapları merak ediyor.



Lale Zuanna Onuk, Türk baba ve Polonayalı bir annenin kızı olarak 1998 yılında İstanbul’da doğdu. Lale Zuanna Onuk yaş olarak şu anda 22 yaşındadır. Lale Zuanna Onuk boyu 180 cm ve Lale Zuanna Onuk kilosu 58’dir. Üniversite eğitimine Varşova Sosyal Bilimler ve Psikoloji Üniversitesi’nde başlayan Lale Zuanna Onuk Psikoloji bölümünde 2. Sınıf öğrencisiyken radikal bir karar alarak İstanbul’a taşındı. İstanbul’a Miss Turkey 2018 yarışmasına katılmak için gelen Lale Zuanna Onuk, programda 19 numarayla yarıştı. Son 20 finalist arasında kendisine yer bulmayı başaran Lale Zuanna Onuk güzelliğiyle beğeni topladı.



