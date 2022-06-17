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Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli?

17.06.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 sezonunu dördüncü olarak bitiren Berkan Karabulut, Survivor macerasına All Star 2022 sezonu ile devam ediyor. Programın başarılı ve iletişimi güçlü yarışmacılarından biri olan Berkan Karabulut'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli?

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Berkan Karabulut Survivor 2020'ye yedeklerden katılmıştı. Peki Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli? Dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Berkan Karabulut 1994 doğumludur. İşte detaylar...

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

23 Eylül 1994 İstanbul doğumlu Berkan Karabulut 28 yaşındadır. Üç çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğudur. 7 yaşındayken futbola başlayan Karabulut, sonrasında birçok spor dalı ile ilgilendi.

Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli?

İstanbul’un en iyi basketbol takımlarında yer alan Karabulut, 2011'de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde okumaya başladı. 2015'te ise okulu tamamladı. 2013'te fitness eğitmenliği yapmaya başlayan Karabulut, 1.5 yıl spor eğitmenliği yaptı. Ardından ortağıyla spor salonu açtı.

Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli?

Berkan Karabulut'un Lale Onuk adında kız arkadaşı bulunuyor.

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survivor Berkan Karabulut
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