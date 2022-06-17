Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Berkan Karabulut Survivor 2020'ye yedeklerden katılmıştı. Peki Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli? Dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Berkan Karabulut 1994 doğumludur. İşte detaylar...

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

23 Eylül 1994 İstanbul doğumlu Berkan Karabulut 28 yaşındadır. Üç çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğudur. 7 yaşındayken futbola başlayan Karabulut, sonrasında birçok spor dalı ile ilgilendi.

İstanbul’un en iyi basketbol takımlarında yer alan Karabulut, 2011'de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde okumaya başladı. 2015'te ise okulu tamamladı. 2013'te fitness eğitmenliği yapmaya başlayan Karabulut, 1.5 yıl spor eğitmenliği yaptı. Ardından ortağıyla spor salonu açtı.

Berkan Karabulut'un Lale Onuk adında kız arkadaşı bulunuyor.

