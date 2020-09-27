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Survivor Berkan Karabulut terhis oldu! Hemen sosyal medyaya sarıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 16:56 | Son Güncelleme

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 programının sona ermesiyle birlikte yarışmacılar özel hayatlarıyla gündeme gelmeye devam etti. Yarışmaya sonradan dahil olmasına rağmen dördüncü olmayı başaran Survivor Berkan geçtiğimiz ay vatani görevini yapmak için birliğine teslim olmuştu. Terhis olan Berkan Karabulut sosyal medya hesabından müjdeyi verdi.

Survivor Berkan Karabulut terhis oldu! Hemen sosyal medyaya sarıldı!

4 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan Survivor Berkan İstanbul’a döndükten sonra berber koltuğuna oturmuştu. Askerlik için uzayan sakalını ve saçını kestiren fenomen yarışmacı sosyal medya hesabından takipçileriyle vedalaşmayı seçmişti. Yakışıklı yarışmacı bu sefer de hayranlarına Instagram hesabından döndüğünün müjdesini verdi. Askerlik sırasında çekilen fotoğraflarını paylaşan Survivor Berkan Karabulut’un gönderisi kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

‘GERİ DÖNDÜM’

berkan karabulut

Survivor macerasından sonra askerlik görevini de tamamlayan Survivor Berkan takipçilerine, “Hayatımızın her anını doya doya yaşarken aynı zamanda mutluluğun ve sevginin paylaşarak büyüdüğünü unutmamamız için bize hep mesajlar gelirken bunun farkında olmamak nankörlük olur. 1 ay olsa görevimi yerine getirdiğim için çok mutlu onurlu ve gururluyum. 4. takıma selam olsun. Ve merak edenler için söyleyebilirim ki geri döndüm” notuyla seslendi. Survivor Berkan’ın fotoğrafına ise ilk yorum sevgilisi Lale Zuanna Onuk’tan geldi.

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