Survivor Berna Keklikler bikinili poz verdi! Karın kaslarıyla dikkat çekti

Almanya’da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışmasında da 2011 güzeli seçilen Berna Keklikler, asıl ününü Survivor programı ile elde etti. Bir dönem değişimiyle oldukça konuşulan isim, şimdilerde sosyal medya fenomenlerini aratmayan pozlar veriyor.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Berna Keklikler kırmızı bikinili pozuyla binlerce beğeni aldı.

Tescilli güzel, düzgün vücuduyla dikkat çekti.

Oyuncu ve model olan Keklikler'in ekran macerası, Göz6 adlı yarışma programı ile başladı.

Bu yarışmayı kazanan Keklikler, sonrasında Survivor 2017 sezonuna katışdı.

Eğitimini ekonomi üzerine alan Keklikler küçük yaşlardan itibaren yüzme ile ilgilendi.

Ayrıca Keklikler'in oyunculuk ve sunuculuk deneyimi bulunuyor.





