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  4. Survivor Berna Keklikler bikinili poz verdi! Karın kaslarıyla dikkat çekti

Survivor Berna Keklikler bikinili poz verdi! Karın kaslarıyla dikkat çekti

12.07.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star programıyla popülerliğini geri kazanan Berna Keklikler, sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Tescilli güzel, bikinili pozuyla binlerce beğeni aldı.

Survivor Berna Keklikler bikinili poz verdi! Karın kaslarıyla dikkat çekti

Almanya’da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışmasında da 2011 güzeli seçilen Berna Keklikler, asıl ününü Survivor programı ile elde etti. Bir dönem değişimiyle oldukça konuşulan isim, şimdilerde sosyal medya fenomenlerini aratmayan pozlar veriyor.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Berna Keklikler kırmızı bikinili pozuyla binlerce beğeni aldı.

Survivor Berna Keklikler bikinili poz verdi! Karın kaslarıyla dikkat çekti

Tescilli güzel, düzgün vücuduyla dikkat çekti.

Survivor Berna Keklikler bikinili poz verdi! Karın kaslarıyla dikkat çekti

Oyuncu ve model olan Keklikler'in ekran macerası, Göz6 adlı yarışma programı ile başladı.

Survivor Berna Keklikler bikinili poz verdi! Karın kaslarıyla dikkat çekti

Bu yarışmayı kazanan Keklikler, sonrasında Survivor 2017 sezonuna katışdı.

Survivor Berna Keklikler bikinili poz verdi! Karın kaslarıyla dikkat çekti

Eğitimini ekonomi üzerine alan Keklikler küçük yaşlardan itibaren yüzme ile ilgilendi.

Survivor Berna Keklikler bikinili poz verdi! Karın kaslarıyla dikkat çekti

Ayrıca Keklikler'in oyunculuk ve sunuculuk deneyimi bulunuyor.

Survivor Berna Keklikler bikinili poz verdi! Karın kaslarıyla dikkat çekti

Survivor Berna Keklikler bikinili poz verdi! Karın kaslarıyla dikkat çekti

Survivor Berna Keklikler bikinili poz verdi! Karın kaslarıyla dikkat çekti

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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