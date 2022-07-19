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Survivor Berna Keklikler mini taytlı pozlarıyla olay yarattı! Arkasını döndü ve...

19.07.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında gösterdiği performans ve söylemleriyle yarışmaya damga vuran Berna Keklikler, yarışma sonrasında özel hayatıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor. Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Berna Keklikler, son olarak mini taytıyla aynadan fiziğini sergiledi.

Survivor Berna Keklikler mini taytlı pozlarıyla olay yarattı! Arkasını döndü ve...

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Berna Keklikler, yarışma sonrasında pozları ve güzelliğiyle adeta bir fenomen haline geldi. Cesur pozları ve fiziğiyle dikkat çeken güzel yarışmacı, son olarak mini taytıyla aynada kalçalarını sergiledi. Berna Keklikler'in fiziği olay yarattı.

AYNA KARŞISINDA KALÇALARINI SERGİLEDİ

Sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel yarışmacı Berna Keklikler, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

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Her fırsatta takipçilerine yeni bir pozunu sunan güzel yarışmacı, son olarak mini taytıyla ayna karşısına geçti.

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Aynada fiziğini sergileyen Keklikler, daha sonra arkasını dönerek kalçalarını sergiledi.

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Keklikler'in bu paylaşımları adeta olay yarattı.

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BİKİNİLİ POZUYLA NEFES KESMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozuyla dikkat çeken Berna Keklikler adeta büyülemişti.

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Harika fiziğiyle objektif karşısına geçen güzel yarışmacının bikinili halleri yürek hoplatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Instagram
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